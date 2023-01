Lunes, 30 de enero de 2023 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA Scholz: "No hay país que apoye más a Ucrania que Alemania"

Santiago de Chile. El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró este domingo que "no hay país que apoye más a Ucrania que Alemania" y que la guerra "no debería ser una competencia sobre quien envía más ayuda". "Alemania es parte de los países europeos que más armamento envía y, con las decisiones más recientes, vamos a estar en primera línea", dijo Scholz, después de que esta semana su Ejecutivo autorizase el envío de tanques de tipo Leopard 2 a Ucrania. El canciller alemán, que está realizando su primera gira latinoamericana y compareció en una rueda de prensa junto al presidente chileno, Gabriel Boric, dijo además que la guerra "no se trata de un asunto meramente europeo, sino de un desafío para todo el orden internacional".

BRASIL DEMOCRACIA

El Supremo archiva recurso contra diputados acusados de incitar golpe en Brasil

Brasilia. La Corte Suprema de Brasil rechazó este domingo el recurso en el que un grupo de abogados pedía la suspensión de la toma de posesión el próximo miércoles de once diputados bolsonaristas acusados de haber incitado los ataques golpistas del 8 de enero contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La sentencia que archivó la petición para que los parlamentarios sean sancionados fue dictada hoy por el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), tras recibir un parecer en que la Fiscalía manifestó su posición contraria a la petición. La Fiscalía alegó que no existen pruebas de que los acusados incitaron los actos antidemocráticos y que los diputados ya recibieron el diploma que los acredita como elegidos, por lo que están protegidos por el fuero parlamentario.

PERÚ CRISIS

Boluarte insistirá adelanto de elecciones si Congreso de Perú no lo aprueba

Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que si el Congreso no aprueba este lunes un adelanto de elecciones generales en el país para este año su Gobierno enviará de inmediato dos proyectos para que esos comicios se celebren de todas maneras este 2023 y, además, se proceda a la reforma total de la actual Constitución peruana. "Depende única y exclusivamente del Congreso la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones este año", enfatizó Boluarte en un mensaje televisado este domingo. La gobernante remarcó que "de no prosperar el consenso en el Congreso" el Ejecutivo "estará presentando inmediatamente dos iniciativas legislativas con carácter de urgencia".

UCRANIA GUERRA

Bombardeos rusos contra Jersón dejan al menos 3 muertos, según Kiev

Leópolis (Ucrania). Las autoridades ucranianas afirmaron hoy que los ataques de la artillería rusa contra la ciudad de Jersón (sur) han causado la muerte de al menos tres civiles a lo largo de la jornada del domingo."A esta hora tenemos conocimiento de unas ocho víctimas de los ataques rusos: tres personas han muerto y cinco han sido heridas de distinta gravedad", informó la administración militar de Jersón en su canal de Telegram. Por su parte, las autoridades impuestas por Rusia en la región de Zaporiyia, sur de Ucrania, acusaron a las fuerzas de Kiev de atacar un puente que estaba en obras y matar a cuatro operarios.

UCRANIA GUERRA

El Grupo Wagner proclama el control sobre el poblado de Blahodatne, Kiev lo niega

Moscú. El Grupo Wagner afirmó haberse hecho con el control del poblado de Blahodatne, en la región oriental de Donetsk, lo que concedería una ventaja a las fuerzas de Moscú en la batalla por el bastión de Bajmut, mientras Kiev aseguró repeler los ataques rusos en esa zona. "Las unidades del Wagner han tomado Blahodatne. Blahodatne está bajo nuestro control", según el jefe de la compañía militar privada, Yevgueni Prigozhin, citado por su servicio de prensa.

EEUU VIOLENCIA

Policías acusados de matar a joven negro comparecerán en febrero ante un juez

Washington. Los cinco policías acusados de matar al joven afroamericano Tyron Nichols en Memphis (Tennessee, EE.UU.) comparecerán por primera vez ante un juez el 17 de febrero, según muestran registros judiciales.El objetivo de la vista judicial será determinar si los agentes pueden salir en liberad bajo fianza o deben seguir detenidos.Los agentes que propinaron la paliza a Nichols, todos ellos afroamericanos, han sido detenidos y cada uno de ellos se enfrenta a siete cargos penales, incluido el de asesinato en segundo grado que está penado con entre 15 y 60 años de prisión.

R.UNIDO GOBIERNO

Sunak destituye al presidente de los "tories" tras escándalo sobre impuestos

Londres. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha destituido al presidente del Partido Conservador y ministro sin cartera, Nadhim Zahawi, por violar el "código" de buena conducta ministerial en relación al escándalo sobre su declaración fiscal. En una carta remitida a Zahawi, de la que se informó este domingo, el jefe del Gobierno conservador señala que "está claro que hubo una seria violación del código ministerial".

ISRAEL PALESTINA

Protestas, inquietud económica y violencia con Palestina asedian a Netanyahu

Jerusalén. El nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu, el más extremista de la historia de Israel, cumple su primer mes acorralado por un movimiento de contestación social sin precedentes, que incluye al poderoso sector económico; en medio de una nueva escalada de violencia con los palestinos. El gabinete de Seguridad israelí anunció la pasada madrugada una serie de medidas contra los palestinos, en respuesta a una serie de ataques este fin de semana, que incluyen la revocación de beneficios para las familias de atacantes y un plan para deportarles. Las decisiones del gabinete llegan tras un importante ataque en un asentamiento israelí en Jerusalén este ocupado el viernes por la noche, en el que murieron siete israelíes y que representa el atentado palestino más mortífero desde 2008. Un palestino murió hoy por las heridas sufridas durante una redada militar israelí en la ciudad de Yenín, en Cisjordania ocupada, el pasado jueves, elevando a 11 la cifra de palestinos fallecidos ese día.

TÚNEZ ELECCIONES

Las legislativas del presidente Said terminan sin movilizar al electorado

Túnez. Los comicios legislativos convocados por el presidente de Túnez, Kais Said, para elegir un nuevo Parlamento que él mismo suspendió hace año y medio, terminaron hoy con la segunda ronda electoral que tuvo tan solo un 11,3% de participación.Estos comicios culminan la hoja de ruta política que el presidente inició el 25 de julio de 2021, cuando se arrogó plenos poderes, y que ha obtenido una masiva abstención como en la primera votación del 17 de diciembre, cuando fue del 11,22%.

EE.UU MÉXICO

La DEA despide a su director en México tras investigaciones por mala conducta

Washington. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) despidió el año pasado a su director en México, Nicholas Palmeri, después de que intentara usar fondos de la agencia para pagar su fiesta de cumpleaños y mientras era investigado por sus relaciones con abogados de narcotraficantes, según The Washington Post.Palmeri, que estaba encargado de las operaciones de la DEA en México y Centroamérica, rechazó las acusaciones en declaraciones a The Washington Post y aseguró que su "jubilación forzosa" obedece entre otras cosas a una "venganza personal" por parte de otro funcionario de la agenda, al que no nombró.

BRASIL INDÍGENAS

Ministra pide esclarecimiento de muerte de otro indígena Guajajara en Brasil

Río de Janeiro. La ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, exigió este domingo que se sancione debidamente a los responsables por el asesinato de otro miembro del pueblo Guajajara, etnia a la que pertenece y que ha sufrido varios ataques violentos en los últimos años en la Amazonía.La ministra, una reconocida líder indígena, exigió una exhaustiva investigación luego de que el cuerpo de Valdemar Marciano Guajajara fuera hallado el sábado en un municipio próximo a su reserva en el estado amazónico de Maranhao con señales de haber sido violentamente golpeado en la cabeza. EFE

