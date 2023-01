Fiscal de Colombia advierte al Gobierno que no suspenderá órdenes de captura a narcos solicitados en extradición

BOGOTÁ, 30 ene (Reuters) - El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, dijo el lunes que mantendrá las órdenes de captura con fines de extradición de los jefes de grupos de narcotraficantes y solo las suspenderá si el Congreso aprueba una ley de sometimiento a la justicia, único camino para lograr la paz con esas bandas criminales.

El funcionario planteó su posición luego de una reunión con el presidente Gustavo Petro, quien busca una paz total con todos los grupos armados ilegales para poner fin a la violencia en medio de un conflicto armado interno de casi seis décadas que ha dejado 450.000 muertos y millones de desplazados.

"No habrá levantamiento o suspensión de órdenes de captura con fines de extradición por parte del fiscal general de la nación", dijo Barbosa, tras el encuentro de dos horas con Petro. "No existe un marco jurídico constitucional y hasta que no exista un marco jurídico, podríamos entrar a evaluar eso".

El presidente Petro decretó en Año Nuevo un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como con una facción de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió a un acuerdo de paz en 2016 y otra que lo rechazó después de haberlo firmado.

Posteriormente, el Gobierno solicitó suspender las órdenes de captura de 16 jefes de esos grupos armados, incluyendo cuatro solicitados en extradición por Estados Unidos y uno más por España, acusados de narcotráfico.

Barbosa aseguró que con la facción de las FARC que no aceptó el acuerdo puede iniciarse una negociación de paz, como la del Gobierno con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero con los otros grupos armados solo puede haber un proceso de sometimiento a la justicia.

NARCOS DEBEN SOMETERSE A LA JUSTICIA

El fiscal sostuvo que los grupos armados ilegales que no tienen una motivación política deben someterse a cárcel o justicia restaurativa, aunque tengan algunos beneficios.

"No puede traslaparse un sometimiento a la justicia con un acuerdo de paz. La paz implica justicia transicional con guerrillas que puedan tener origen político o histórico, y con organizaciones criminales narcos sometimiento a la justicia", explicó Barbosa.

El fiscal advirtió que en todo caso el proceso de sometimiento debe asegurar justicia, reparación a las víctimas, verdad y compromiso de no repetición que se debe traducir en el desmantelamiento de las estructuras criminales y la entrega de rutas del narcotráfico.

Barbosa dijo que la reunión con Petro fue amable y que el mandatario se mostró receptivo de sus recomendaciones para un proyecto de ley que presentará al Congreso en busca permitir el sometimiento de los líderes las bandas criminales, incluyendo una prohibición de elegibilidad política.

El fiscal dijo que también dialogó con el mandatario sobre su interés de excarcelar a jóvenes líderes de las protestas antigubernamentales del 2021 y le aclaró que la competencia de liberarlos es de los jueces y no de su despacho.

Barbosa también reveló que el presidente se declaró preocupado por denuncias de que algunos narcotraficantes están ofreciendo millonarias sumas de dinero para ser nombrados gestores de paz y evadir la justicia.

Por su parte, la Presidencia dijo en una declaración que la reunión de Petro con el fiscal fue cordial y que en el encuentro dialogaron sobre las iniciativas de paz del Gobierno y la manera de fortalecer conjuntamente los mecanismos de designación de gestores que apoyen las negociaciones en búsqueda de reducir el conflicto. (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)