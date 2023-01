Ecuador espera revertir sanción del TAS por contradictoria, ambigua e injusta

Guayaquil (Ecuador), 29 ene. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció este domingo que presentará todos los argumentos legales para tratar de revertir la resolución del tribunal de arbitraje de la FIFA (TAS) que le restó tres puntos en las próximas eliminatorias, por considerarla contradictoria, ambigua e injusta.

"Ecuador irá con toda la fuerza del caso a pelear esa resolución del TAS, porque la entendemos contradictoria, ambigua e injusta", aseguró Francisco Egas, presidente de la FEF al programa "Marca 90" del Canal Digital Interactivo.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sancionó a la FEF con la pérdida de tres puntos para las próximas eliminatorias y una multa de 100.000 francos suizos tras las denuncias de Chile y Perú ante las supuestas irregularidades sobre la nacionalidad del jugador Byron Castillo.

"Desde lo legal, la resolución la entendemos carente de solidez, porque son dos argumentos totalmente contradictorios, en el punto uno y en el tres de la resolución", precisó Egas.

No obstante, en el primer artículo de la sanción, el TAS señaló que Ecuador no violó el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA, ya que no había duda sobre la elegibilidad de Castillo para formar parte del equipo ecuatoriano.

Según la resolución: "El jugador era elegible para actuar con la selección de Ecuador ya que las autoridades ecuatorianas reconocieron que éste (Castillo) era nacional ecuatoriano".

El presidente de la FEF precisó que espera la resolución fundamentada del TAS y que, a partir de ese momento, tendrá 30 días para "presentar el pedido de nulidad ante la justicia suiza y después, si eso no resulta, hay alguna otra instancia en la corte de Derechos Humanos para revertir ese fallo".

Para Egas, "tenemos un caso muy fuerte, para lo que estamos trabajando con distintos bufetes de abogados, tanto en Suiza como en Corte europea, para defender a Ecuador de un fallo que lo considerados contradictorio y con escaso sustento legal".

En otro tema, Egas dijo que el directorio de la FEF analiza aún el perfil relacionado a la contratación del próximo seleccionador y que se entrevistará a los eventuales postulantes.

"Todavía no hemos entrevistados a candidatos, estamos analizando el perfil que necesitamos, que se adapte a lo que los jugadores vienen haciendo con sus clubes, porque con la selección no queda tiempo para trabajar", indicó.

Y remarcó: "El entrenador necesitará convencer a los jugadores de sus ideas, de lo que quiere en el campo de juego, poseer esa capacidad de convencimiento para llegarle al jugador y manteniendo muy bien la salud mental del grupo".

También dijo que, si bien hay algún apremio por la cercanía de las fechas FIFA, tampoco se quiere tomar decisiones al apuro, por lo que se lleva adelante un proceso de análisis acelerado con todos los requerimientos del caso.

La adaptación del entrenador con el jugador "es importante, por lo que en este análisis no se descarta ni se confirma a ningún nombre de los que se vienen anunciando", remarcó.

Egas dejó entrever que Ecuador busca rivales, especialmente de África, Asia y Oceanía, que hayan participado en mundiales para disputar amistosos durante las fechas FIFA a finales de marzo, y dijo que espera que para esas fechas ya se tenga al seleccionador que reemplace al argentino Gustavo Alfaro. EFE

rm/fa/og