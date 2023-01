Sabalenka: “Empecé a respetarme más a mí misma y a reconocer que soy buena”

Melbourne (Australia), 29 ene. La bielorrusa Aryna Sabalenka (5) explicó en la rueda de prensa posterior a su triunfo en la final del Abierto de Australia, que la clave de su transformación tenística se debió a que empezó a respetarse más a sí misma y a reconocer que era una buena jugadora.

La tenista de Minsk procedió con el brindis oficial organizado por el director del torneo Craig Tiley antes de la ronda de preguntas y comentó entre risas que el champán era de buena calidad.

“Siempre tuve este extraño sentimiento de que no comprendía por qué la gente me pedía autógrafos si no era nadie y no tenía ningún Grand Slam. Empecé a respetarme a mí misma y estaba aquí por el duro trabajo. Me di cuenta de que en realidad era una buena jugadora y que podía manejar las emociones en muchas situaciones”, explicó una Sabalenka que se impuso a la kazaja Elena Rybakina por 4-6, 6-3 y 6-4.

“Esto ocurrió después del torneo de Dubai, antes de Doha. Mi entrenador me dijo que él no sabía qué hacer y que yo debía encontrar a otra persona para que me ayudara. Yo sabía que no era por él y que el problema era mío. Teníamos que atravesar esto juntos y ahora es más dulce por haberlo ganado con él”, comentó respecto a sus problemas con sus serios problemas con el servicio, que le hicieron plantearse su continuidad a su entrenador bielorruso Anton Dubrov.

“Ganar un Grand Slam no es el último objetivo, todas tenemos más o menos los mismos”, concluyó en alusión a una primera posición mundial ostentada por la polaca Iga Swiatek (1), que cuenta con 4.385 puntos de diferencia respecto a la segunda clasificada mundial Sabalenka.

Por su parte, la derrotada, la kazaja Rybakina, explicó que no cambiará nada el hecho de ser una jugadora top-10, como consecuencia de su gran actuación en el Abierto de Australia.

“No creo que mañana me sienta diferente por estar en el top-10. Por su puesto que es importante para disputar algunos pequeños torneos porque no tienes que jugar fase de clasificación pero por lo otro, no me preocupo mucho por rankings y números”, comentó la kazaja Elena Rybakina que estará entre las primeras diez clasificadas del mundo con la actualización del ranking de este lunes.

“Ella ha jugado muy bien. Yo he tenido algunos buenos momentos pero ella fue más fuerte mentalmente y físicamente. En general, han sido dos buenas semanas”, añadió la moscovita que adquirió la ciudadanía kazaja después de que este país le cubriera sus gastos como tenista a partir de los 18 años.

“No muchas jugadoras me pondrían bajo tanta presión. Sus tiros te llegan con mucho peso. Eso me obliga a sacar bien, lo que añade más presión. He tenido varias oportunidades que no he sido capaz de aprovechar”, afirmó la joven de 23 años.

“El objetivo a partir de ahora en Grand Slams es acceder a las segundas semanas y disputar finales. Ahora después de esta tengo incluso más confianza. Tengo que seguir trabajando duro y los resultados llegarán”, explicó la vigente campeona de Wimbledon.

“Me encontré bien físicamente en líneas generales. Al final del partido me dolía prácticamente todo”, concluyó una Rybakina que aludió al cansancio para justificar ante los periodistas sus escuetas respuestas. EFE

jcs/og