Mourinho confirma el divorcio total entre el Roma y Zaniolo

Roma, 28 ene. El portugués José Mourinho puso de manifiesto este sábado el divorcio total entre el Roma y el italiano Nicolo Zaniolo, que fuerza su salida del conjunto capitolino a pocos días de que se cierre el mercado invernal.

El caso Zaniolo está dando mucho de sí a pocos días de que se termine el plazo para hacer traspasos. El atacante, pretendido por el Milan y el Bournemouth, quiere salir, pero el Roma no lo va a dejar ir a menos que llegue una buena oferta.

Mourinho, pese a todo, declaró hace una semana que esperaba contar con sus servicios hasta final de temporada, pero ha cambiado su opinión al ver el comportamiento de su jugador en los últimos días.

"Desgraciadamente, lo que dije después del partido ante el Spezia parece que se está convirtiendo en realidad. Esperaba que se quedara, pero a día de hoy añadiría 'por desgracia'", dijo tajante en rueda de prensa el setubalense.

"¿Por qué desgraciadamente? Lleva un mes diciendo que quiere irse. Si alguien siempre dice a todo el mundo que no quiere vestir la camiseta del Roma, tengo que decir que 'por desgracia'. Lo ideal es que el jugador esté contento, pero hoy vuelvo a decir que Zaniolo no estará disponible, que nos centramos en el partido y que mi atención se centra en los jugadores que estarán. No es el caso de Zaniolo, no formará parte del proyecto del Nápoles", añadió.

El martes es el último día para que Zaniolo pueda salir del Roma. De lo contrario, tendrá que quedarse en Italia hasta final de temporada. Lleva dos partidos seguidos sin jugar, y el domingo sumará su tercera ausencia. EFE

