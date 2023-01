Casemiro aporta 2; Man United vence a Reading en Copa de FA

Harry Maguire, del Manchester United, estrecha la mano de Lucas Joao, de Reading, al final de un partido de la Copa de la FA, el sábado 28 de enero de 2023 (AP Foto/Rui Vieira)

MANCHESTER (AP) — Casemiro conquistó múltiples campeonatos con el Real Madrid. El sábado, mantuvo encaminado al Manchester United en la búsqueda de uno de varios títulos a los que aspira.

El seleccionado brasileño anotó dos goles en cuatro minutos del segundo tiempo y el United se impuso 3-1 al Reading de la segunda división para avanzar a la quinta ronda de la Copa de la FA.

Los dirigidos por Erik ten Hag, que siguen en franca mejoría, pusieron un pie en la Copa de la Liga, al vapulear el miércoles 3-0 al Nottingham Forest en la ida de las semifinales.

Existe una creencia cada vez más firme entre los seguidores del United, acerca de que la espera de seis años por un trofeo terminará en esta campaña. El club sigue peleando también en la Liga Europa, donde disputará un esperado duelo ante el Barcelona el mes próximo.

Si Ten Hag termina con la sequía de títulos en su primera campaña al frente de los Red Devils, Casemiro habrá sido clave para ese éxito.

“Es realmente importante, con toda su experiencia, pero es también un jugador muy inteligente”, valoró el estratega. “Conoce las posiciones, cómo tratar el balón, y es también creativo. Todos estamos contentos con él. Es importante para que el equipo haya mejorado”

Casemiro ganó cinco ediciones de la Liga de Campeones y tres campeonatos de La Liga española con el Madrid, pero se marchó el verano pasado, en busca de un nuevo reto en Inglaterra.

Ten Hag quería añadir su mentalidad al equipo. Ante Reading, fue su definición certera la que quebró la resistencia de los visitantes.

Primero picó el balón con delicadeza por encima del arquero Joe Lumley tras perseguir un pase que le adelantó su compatriota Antony hacia el área. A los 58, aumentó al doble la diferencia con un cañonazo de unos 25 metros.

Su maestría quedó de manifiesto a los 65, cuando el delantero de Reading, Andy Carroll, descargó su frustración y le cometió una falta sancionada con segunda tarjeta amarilla y roja.

Otro brasileño, Fred, llegó desde el banquillo para hacer el tercero del Man U, de talón, un minuto después.

Amadou Mbengue anotó el gol de la consolación para Reading que nunca estuvo cerca siquiera de una remontada.

EVITAN SORPRESAS

Mientras que en la Liga Premier luchan por su supervivencia, el Leeds, Leicester y Southampton avanzaron en la Copa FA.

Asegurar su permanencia en la primera división sigue siendo la prioridad para los tres, pero la copa ha sido una temporal distracción para ambos clubes que se encuentran peleando por no descender.

El Leeds venció por 3-1 al Accrington Stanley de la tercera división; Leicester se sobrepuso por 1-0 al Walsall de la cuarta, y el colero de la liga Southampton superó por 2-1 al Blackpool de la segunda división.

Los goles de Jack Harrison, el dominicano Junior Firpo y el colombiano Luis Sinisterra acabaron con cualquier posibilidad de una historia de ensueño para el Accrington en casa en el Estadio Wham. Leslie Adekoya les dio algo que festejar con un gol de consolación cerca del final.

Fue la segunda victoria para el Leeds desde el 5 de noviembre. Ambos triunfos han sido en la copa.

Leicester —que ganó la Copa en 2021— necesitó de un gol a los 68 minutos por parte de Kelechi Iheanacho para poner fin a la resistencia del Walsall. Youri Tielemans falló un penal.

La otra victoria del Leicester desde el 20 de diciembre fue en la ronda anterior de la Copa.

Romain Perraud anotó un doblete para la victoria del Southampton. Charlie Patino acercó al Blackpool.

FULHAM A PRUEBA

El suplente de 15 años del Sunderland Christopher Rigg pensó que había anotado un gol de antología ante el Fulham de la Liga Premier, sólo para que su tanto fuera anulado por fuera de juego.

Rigg anotó en el tiempo añadido en Craven Cottage, pero la celebración del club de segunda división se vio interrumpida.

Sunderland se fue al frente con un tanto de Jack Clarke. Tom Cairney igualó por el Fulham, para establecer un partido de desempate.

Habrán desempates en los encuentros del Sheffield Wednesday vs. Fleetwood (1-1), Ipswich vs. Burnley (0-0), Luton vs. Grimsby (2-2) y Blackburn vs. Birmingham (2-2).

El Bristol City, de la segunda división, avanzó la quinta ronda al superar 3-0 al West Brom.

EL SUEÑO DE DANJUMA

El recién llegado al Tottenham Arnaut Danjuma anotó en su debut con los Spurs en la victoria 3-0 ante el Preston.

Danjuma, quien llegó a préstamo proveniente del Villarreal, anotó casi al final tras ingresar de cambio.

Heung-Min Son ya había puesto al Tottenham al frente con dos goles en la segunda mitad.