Abner González, "el hijo de la libertad" puertorriqueño, sueña alto

Carlos de Torres

San Juan (Argentina), 28 ene. Abner González (Moca, Puerto Rico, 22 años), pasó a la historia en 2021 por ser el primer ciclista puertorriqueño en el pelotón profesional. Triple campeón nacional, busca con el maillot del Movistar su consagración en el pelotón con alguna victoria de prestigio. "El hijo de la libertad" boricua sueña con poner a su país en "puestos alto". De momento ha despertado el interés por el ciclismo en un país donde predomina el béisbol y el baloncesto.

"En Puerto Rico hay una gran tradición en deportes como el béisbol, el baloncesto y el voleibol. Todos hemos practicado alguno de ellos y los vemos en la televisión desde pequeños. A mi siempre me atrajo el ciclismo. Empecé porque mi hermano salía en bici. Un día me apuntó a una carrera cerca de casa y gané. Me terminé de enamorar del ciclismo", explica Abner a EFE durante su participación en la Vuelta a San Juan.

El puertorriqueño del Movistar recuerda que llegó al circuito europeo por influencia de un compatriota masajista que trabajaba con un equipo en España, el Telcom.

"Allí empezó todo. He estado en muchos equipos, hasta que me convocó Movistar Team. Ahora Estoy muy feliz de poder competir con un equipo tan fuerte, para mi es un sueño estar en un conjunto del World Tour. Actualmente es un placer correr con el maillot de campeón nacional y representar a mi país. Soy el primer puertorriqueño en el pelotón profesional y eso es fantástico. Soy un hijo de la libertad, y por mi país y mi gente quiero hacerlo lo mejor posible", asegura.

FORMACIÓN EN ESPAÑA

Algunas lesiones lastraron a Abner del puertorriqueño Abner González durante la campaña 2022, su segunda en el World Tour con Movistar Team. Su estreno en profesionales fue esperanzador, siendo sexto y mejor joven en la Vuelta a Portugal. Ese año logró el tercer título de campeón de Puerto Rico.

Abner probó antes suerte en el SoCal Cycling norteamericano, pero su etapa junior y sub'23, previa al profesionalismo, la pasó en España. Con el Bathco cántabro se fue curtiendo en juveniles, en cuya categoría ganó una etapa y subió al podio de la Vuelta al Besaya.

En el equipo dominicano del Inteja participó en varias pruebas UCI en América en 2019, y en el equipo navarro Telcom, dirigido por Luis Vicente Otín, vivió en 2020 su gran eclosión: ganó la Copa de España de Torredonjimeno con una larga fuga y venció en la cronoescalada de la Vuelta a Alicante. Luego fue tercero en la prestigiosa prueba de aficionados Memorial Valenciaga.

PRIMER BORICUA EN EL WORLD TOUR

Con sus resultados sobre la bicicleta, Abner González empezó a llevar alegrías a la casa de sus padres, Teresa Rivera y Alejandro González, quienes vieron la compensación a los múltiples sacrificios a nivel personal y económico, con el logro de ser el primer representante boricua en el World Tour.

González ya es un referente deportivo para una tierra que con él alberga el sueño de poder ver su bandera en las ‘grandes ligas’. La celebración de sus triunfos en los Nacionales 2021 y 2022 fueron de las de recordar toda una vida.

González, quien reside durante la temporada en Alicante y fuera de ella en Puerto Rico, admite que echa de menos "sobre todo a la gente de mi país, y también la música".

"Me gusta la salsa y el regetón, eso es lo nuestro. "En Puerto Rico si no sabes bailar lo tienes muy complicado", bromea González.

UN ESCALADOR QUE SUEÑA ALTO

Preguntado por sus planes futuros, Abner González lo tiene claro, a pesar de su juventud y de que tiene "mucho que aprender", admite que le gustaría ser corredor de carreras de tres semanas y alcanzar éxitos importantes. Ese es su sueño.

"Me muevo bien en todos los terrenos, pero sobre todo soy escalador. Como ciclista mi sueño es ganar una prueba grande, y me haría mucha ilusión vencer en la clásica de San Sebastián. Para ello trabajo duro, y espero demostrar este año más cosas que en los anteriores", promete. EFE

