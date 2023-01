Timmermans: Tenemos que estimular la producción sostenible en la Amazonía

Jorge Gil Ángel

Bogotá, 27 ene. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, cree que se debe estimular la producción sostenible en la Amazonía para combatir la deforestación en lugar de proponer que se dejen de importar productos colombianos y brasileños fabricados en esa región.

"Es muy fácil decir que no importemos nada más de Brasil y Colombia si viene de la región amazónica, es un sinsentido. Lo que debemos hacer es estimular la producción sostenible, ayudar a los agricultores y otros productores a hacerlo de una forma sostenible", asegura Timmermans en una entrevista con EFE en Bogotá.

El alto funcionario europeo visita Brasil y Colombia para preparar la cumbre del clima COP28 que se celebrará a final de año en Dubai y uno de los temas principales sobre los que ha hablado con las autoridades de ambos países es la deforestación.

En ese sentido, señala que se debe luchar contra los criminales involucrados en la deforestación ilegal, en la extracción de oro y en otras "actividades muy peligrosas".

"También debemos combatir a las personas que compran los productos de esos criminales, gente que muy a menudo vive en Europa", añade.

La agenda de Timmermans en Colombia, que comenzó el miércoles y termina este viernes, incluye encuentros con el presidente Gustavo Petro y con varios ministros, así como con representantes de la sociedad civil con los que hablará de protección de la naturaleza y la biodiversidad, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el avance en la transición hacia energías limpias.

TRABAJO CON PETRO Y LULA

En 2022, Colombia eligió a Petro como presidente y Brasil a Luiz Inácio Lula da Silva, dos mandatarios izquierdistas que abogan por la protección de la Amazonía y cuyos programas de Gobierno dan bastante importancia a la lucha contra la crisis climática.

Timmermans considera que los gobiernos de Colombia y Brasil "saben perfectamente que si se quiere abordar con éxito la crisis climática también se debe abordar el tema de la justicia social", así como "las alternativas de una transición justa hacia una nueva economía" que en el caso del país andino debe incluir la creación de paz.

"Yo creo que esto nos da una gran oportunidad de trabajar juntos en la preparación de la COP28, juntar a Europa y Colombia con la misma agenda porque todos entendemos que si quieres hacer que esta transición ocurra debe hacerse con la gente (...) especialmente con aquellos en las posiciones más vulnerables", explica.

INVERSIÓN Y AGENDA POLÍTICA

Para trabajar con Brasil y Colombia, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde afirma que se debe asegurar que estos países tengan un mayor potencial de inversión en temas como transición, protección del medioambiente y lucha contra el cambio climático

"Necesitamos crear las mejores condiciones para que la inversión privada proveniente de Europa y de otros lugares venga a Colombia y Brasil a ser parte de esta transición. Necesitamos también asegurarnos de hacer lo suficiente en términos de transferencia de tecnología para que las tecnologías necesarias para la nueva economía que se avecina también estén disponibles en Colombia y en Brasil", explica.

Finalmente, el alto funcionario cree que deben ser claras las "agendas políticas" tanto del bloque comunitario como de estas naciones para "acortar la distancia entre Europa y América Latina porque nos necesitamos mutuamente y espero que podamos tener un gran éxito en este tema".

PAZ Y MEDIOAMBIENTE

El presidente Petro ha defendido una política de "paz total" a la que pretende vincular a varios grupos armados que operan en el país para iniciar negociaciones, una ambiciosa propuesta que, según Timmermans, debe ser combinada con "nuevas oportunidades económicas, la lucha contra la pobreza y la lucha por el medioambiente y contra el cambio climático".

También valora lo que ha hecho Colombia al implementar el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, pues considera que los habitantes del país andino deben sentirse orgullosos de lo que han conseguido en los últimos cinco años.

"Yo no sé si los europeos podremos hacer eso, (el acuerdo de paz) es un testimonio del coraje del pueblo colombiano para dejar el pasado atrás no solo así, pues necesitas también verdad y reconciliación. Pero lo que he visto en los últimos cinco años me llena de esperanza de que los pasos finales pueden ser dados", concluyó. EFE

jga/joc/laa

(foto)(video)