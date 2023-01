Summers insta a la Fed a no señalar sus próximos pasos

(Bloomberg) -- El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Lawrence Summers instó a la Reserva Federal a evitar señalar su próximo movimiento después del alza anticipado de tasas de interés la próxima semana, debido a la perspectiva altamente incierta de la economía.

“No creo que sea el momento de comprometerse con aumentos de tasas, dados los indicios de debilidad que hemos visto en varios trimestres”, dijo Summers en el programa “Wall Street Week” de Bloomberg Television con David Westin. Al mismo tiempo, la posibilidad de alzas de tasas no debería descartarse, comentó.

La inflación se mantiene por encima de la meta del 2% de la Fed. Los datos del viernes muestran que el indicador de precios preferido del banco central, que excluye alimentos y energía, aumentó un 4,4% en diciembre respecto al año anterior. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que la economía se está desacelerando, con una caída del gasto personal en diciembre y una desaceleración del consumo general en el último trimestre de 2022.

La Fed necesita “mantener una flexibilidad máxima en una economía en la que las cosas podrían salir de cualquier manera”, dijo Summers, profesor de la Universidad de Harvard y colaborador pagado de Bloomberg Television. “Están conduciendo en una noche muy nublada”.

Un motivo de preocupación para el presidente de la Fed, Jerome Powell, y sus colegas debería ser el optimismo que ha repercutido en los mercados financieros en los últimos meses, dijo Summers.

“El impulso monetario que está llegando a la economía” es mucho menos contractivo de lo que indican las alzas de tasas acumulativas de la Fed, indicó. Las condiciones financieras “se han movido sustancialmente hacia la flexibilización en los últimos meses” y “eso es algo que creo que debe preocupar a la Fed cuando establezca la política monetaria”.

En cuanto a la decisión de política monetaria en la reunión de la Fed de enero 31 a febrero 1, Summers se alinea con los precios del mercado al prever un aumento de 25 puntos básicos, lo que llevaría la meta de la tasa de fondos federales a un rango de 4,5%-4,75%.

A más largo plazo, Summers dijo que es probable que las tasas se establezcan en un nivel más alto que en el período previo a la pandemia. Actualmente, las autoridades de la Fed ven una tasa de fondos federales del 2,5% a largo plazo, o del 0,5% después de tener en cuenta una tasa de inflación del 2%.

“Veo más espacio para que la inflación se asiente un poco por encima de 2, y veo más espacio para que las tasas reales se queden por encima de 0,5 que para que el error sea en la otra dirección”, indicó Summers.

Nota Original:Summers Urges Fed to Avoid Pledging Rate Hikes After Next Week

