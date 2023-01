Prigozhin y el Kremlin rechazan las sanciones de EEUU al grupo ruso Wagner

27 ene (Reuters) - El empresario ruso Yevgeny Prigozhin reaccionó con sarcasmo el viernes a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra su grupo militar privado Wagner, y el Kremlin dijo que Washington lleva años desprestigiándole sin motivo.

Estados Unidos designó el jueves a Wagner, que lucha en el bando ruso en algunas de las batallas más intensas de la guerra de Ucrania, como organización criminal transnacional responsable de abusos generalizados contra los derechos humanos.

En una declaración a través de su servicio de prensa, Prigozhin declaró: "Hemos realizado una comprobación interna sobre el asunto de los crímenes del grupo Wagner, pero no hemos encontrado nada perjudicial. Si alguien tiene alguna información sobre los crímenes de Wagner, por favor, envíela a nuestro servicio de prensa o publíquela en los medios de comunicación, para que podamos ayudar a nuestros colegas estadounidenses a formular su posición".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que no es la primera vez que Washington "demoniza" al grupo. "Esto viene ocurriendo desde hace muchos años. Por regla general, esas declaraciones de Washington carecen de fundamento (...) no hay pruebas, no hay confirmación, no se presenta nada al público", afirmó.

Tras años actuando en la sombra y negando sus vínculos con Wagner, Prigozhin reconoció en septiembre que había fundado la organización, que también ha enviado soldados a luchar en Siria y en conflictos en toda África.

En los últimos meses se ha revelado como una de las figuras rusas clave en la guerra de Ucrania, chocando en público con el Ministerio de Defensa y los generales del ejército por la titubeante estrategia de la campaña rusa.

Prigozhin, antiguo delincuente de poca monta convertido en confidente del presidente Vladimir Putin, ha estado reclutando convictos de las cárceles rusas para luchar en Ucrania, prometiéndoles la amnistía a cambio de una estancia de seis meses en el frente. Muchos han muerto en la guerra.

La semana pasada, los responsables de defensa británicos afirmaron que hasta 50.000 rusos podrían estar luchando para Wagner en Ucrania junto a las fuerzas armadas oficiales rusas.

El personal de Wagner ha sido acusado de múltiples abusos contra los derechos humanos tanto en África como en Ucrania.

En Mali y la República Centroafricana, grupos de derechos humanos y testigos afirman que los combatientes de Wagner fueron responsables de atrocidades como violaciones, ejecuciones masivas, torturas, secuestros de niños y malos tratos físicos. (Reporte de Reuters; editado en español por Carlos Serrano)