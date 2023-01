Kostyuk: “La gente sabe que Djokovic tiene fans muy agresivos"

Melbourne (Australia), 27 ene. La ucrania Marta Kostyuk explicó tras caer en las semifinales del dobles femenino del Abierto de Australia que la gente sabe que el serbio Novak Djokovic tiene fans muy agresivos, porque es algo que ha experimentado ella misma en el pasado.

“Independientemente de lo que diga, sería odiada para el resto de mi vida por los fans de Novak. No importa quién seas, está prohibido. La gente sabe que Novak tiene fans muy agresivos. Recibí mucho odio por parte de ellos cuando critiqué que el ‘Big 3’ no apoyara la decisión de Wimbledon”, comentó al ser preguntada sobre el vídeo en el que el padre del tenista balcánico, Srdjan Djokovic, aparece fuera de la Rod Laver Arena con un individuo que sujetaba la bandera rusa, la cual fue prohibida por la organización del torneo.

“Duele mucho porque había reglas muy claras, estaban impresas fuera. Estaban también las gradas, no lo entiendo. Me duele mucho y no sé cómo puede ser posible”, comentó en alusión al incidente ocurrido en un partido de primera ronda en la que varios aficionados mostraron la bandera rusa para apoyar a la moscovita Kamila Rakhimova que se enfrentaba a la ucrania Kateryna Baindl.

“Creo que el correo que han enviado ha sido sólo para los rusos y bielorrusos. Los jugadores que están conectados. A lo mejor los serbios también, creo que Novak fue notificado, pero no sé lo que se ha dicho en estos correos”, añadió sobre los presuntos correos electrónicos que el torneo envió a determinados jugadores para informarles de la prohibición de algunas banderas y prendas de ropa en apoyo a los países rusos y bielorrusos.

“Kasatkina dijo que está bien saltarse un torneo y no recibir los puntos a sabiendas de lo que está ocurriendo porque es un desastre. Mucha otra gente habló también diciendo que era importante jugarlo. Si tienes el nivel, tendrás los puntos igualmente. Mira Elena (Rybakina) ahora, le costó después de Wimbledon y ahora en la final volverá al top-10”, concluyó al ser preguntada sobre la decisión de Wimbledon que no dejó participar a los tenistas rusos y bielorrusos en la edición de 2022.