"Kabul: huir para vivir", periodismo novelado cercano a causas solidarias

María Montecelos

Santo Domingo, 26 ene. Dos periodistas "nunca deben decir esto daría para un libro", pero así fue como comenzó a gestarse 'Kabul: huir para vivir', que personaliza en la experiencia de una familia la dramática salida de Afganistán de miles de personas acosadas por los talibanes tras la ocupación en agosto de 2021.

Fermín Cabanillas, coautor de la novela junto a su colega Reyes Calvillo, narró a EFE, durante la presentación del libro en Santo Domingo, el proceso que les llevó a pergeñar el relato, basado en su experiencia personal al volcarse en una gesta solidaria que surgió al conocer la historia de la familia de Karwan, un joven traductor establecido en Sevilla que había huido de Afganistán en 2013.

UN TUIT PARA UN RESCATE

Una semana después de la entrada de los talibanes en Kabul, Calvillo publicaba en Twitter un mensaje alertando sobre la situación de esta familia amenazada de muerte por el régimen, que exigía el regreso de Karwan a Kabul para ser ajusticiado por haber colaborado como traductor con las tropas españolas allí desplegadas.

Con ese tuit comenzó el proceso para sacarlos del país, a pesar de que no estaban en los listados de la OTAN, una odisea que concluyó en la noche del 12 de octubre, cuando la familia de Karwan estuvo por fin a salvo. La historia, efectivamente, daba para un libro (o más).

A punto de sacar la tercera edición, la aceptación de la novela "ha ido creciendo paralelamente a la historia de la familia" una vez instalada en Sevilla y daría para narrar, en una segunda parte, su nueva vida tras salir del terror administrado por los talibanes en Afganistán.

La coautora, Reyes Calvillo, aboga por ello, por contar cómo se han adaptado, teniendo en cuenta también que aún quedan en Afganistán dos hermanos de Karwan y un bebé.

"Estamos intentado a ver si es posible el milagro de traerlos, porque sigue habiendo aviones de rescate, pero es muy complicado burlar el candado talibán", explicó Cabanillas.

La obra no solo les ha llevado a hacer un sinfín de presentaciones (ya llevan 56 con esta de Santo Domingo), también han dado charlas en escuelas, institutos y universidades y la fuerza del relato incluso les ha permitido vender los derechos para llevar la novela al cine.

NOVELAR EL PERIODISMO

El trabajo de novelar una historia real, basada en un trabajo periodístico no fue sencillo porque "había cosas que sabíamos y que podíamos contar, cosas que no podíamos contar y cosas que no sabíamos", así había que rellenar esos huecos a base de "inventiva", combinando periodismo y literatura.

El resultado es una novela que consta de dos partes ensambladas, que son la reconstrucción del relato de la familia hasta su rescate, elaborada por Cabanillas, y la que escribe Calvillo en forma de diario sobre cómo vivió en primera persona ese periodo hasta que la familia estuvo a salvo.

Según el autor, "hay una serie de detalles que nos han reconciliado con la humanidad en este libro", surgido de un periodismo cercano a las causas solidarias que, además, permite mantener presente el drama que ha supuesto el establecimiento del régimen talibán en Afganistan, dado lo efímero de la información de actualidad, rápidamente desplazada por otras tragedias o conflictos.

Fermín Cabanillas Serrano (Zalamea la Real-Huelva, 1970) es periodista colaborador de distintos medios; escribe en AION Sur, EFE, eldiario.es/andalucia, El Correoweb y Sevilla Buenas Noticias, y es autor de los libros "Cinco años de cine", "La sonrisa del Caribe", "Covid 19: Diario de un hiperinmune confinado" y "Hugo Millán, la leyenda".

Reyes Calvillo López, nacida en el barrio sevillano de Triana en 1994, es periodista en la televisión pública andaluza, especializada en artes escénicas y en radio. EFE

mmv/acm/laa