Junta birmana promulga una dura ley de partidos políticos de cara a comicios

Bangkok, 27 ene. La junta militar que detenta el poder en Birmania (Myanmar) desde el golpe de Estado de hace casi dos años ha promulgado una estricta ley de partidos políticos que amenaza con cerrar el paso a fuerzas opositoras en las elecciones generales previstas antes de agosto de este año.

La ley, publicada este viernes en el periódico oficialista Global New Light of Myanmar, decreta que no podrán ser registradas como partidos políticos organizaciones "declaradas como terroristas" o que "estén en contacto o den apoyo directo o indirecto a dichas organizaciones".

Esta provisión, aplicable también a personas individuales, significa de facto el veto a la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la depuesta y encarcelada líder Aung San Suu Kyi, que ganó las elecciones celebradas en noviembre de 2020 y usadas por los militares como pretexto para el golpe por un supuesto fraude.

Desde que se produjo el golpe de Estado, las autoridades birmanas han acosado a decenas de miembros de la LND, han condenado a penas de cárcel a decenas de ellos y ejecutaron en julio a un antiguo parlamentario de esta organización, acusado de actos de terrorismo.

Muchos de los cargos más destacados de la LND que eludieron la cárcel están en el exilio o viven ocultos dentro del país y algunos de los más prominentes han formado un Ejecutivo paralelo al de la junta, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), calificado de terrorista por los militares.

Además, la ley establece que los partidos que quieran participar en los comicios deberán tener al menos 100.000 miembros antes de registrarse para las elecciones y tener fondos por valor de al menos 100 millones de kyats (45.500 dólares o 43.750 euros), lo que multiplica por cien el requerimiento de la ley anterior, promulgada en 2010.

Tras la promulgación de la ley, los partidos que existieran ya bajo la normativa anterior tienen un plazo de 60 días para registrarse bajo la nueva legislación.

El general Min Aung Hlaing -líder de la junta militar-, anunció los comicios sin fecha definida antes de agosto de este año en los que muchos analistas ven como un intento de legitimarse ante la comunidad internacional. EFE

bkk-esj/raa/ah