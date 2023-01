Goldman reduce pago de Solomon en 30% a US$25 millones

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. redujo la compensación de su director ejecutivo, David Solomon, en aproximadamente 30% a US$25 millones para 2022, año en el que el precio de las acciones y las ganancias se desplomaron y la empresa dejó de lado un esfuerzo muy público por crear un banco de consumo.

El paquete incluye un salario base de US$2 millones y US$23 millones en compensación variable, de los cuales US$16,1 millones son bajo la forma de unidades de acciones restringidas, según un comunicado el viernes.

Para determinar el pago de Solomon, el comité de compensaciones de la firma consideró factores como el desempeño de Goldman y cómo le fue en relación con sus principales rivales, según el documento.

“El comité también tuvo en cuenta el progreso continuo de la empresa en su evolución estratégica, así como el sólido desempeño individual y el liderazgo efectivo del señor Solomon”, dice. “Estos factores se consideraron en el contexto de un entorno operativo desafiante”.

El gigante de la banca de inversión invirtió miles de millones de dólares en su iniciativa para los consumidores, apodada Marcus, pero sufrió pérdidas antes de impuestos de US$3.800 millones en los últimos tres años. Solomon admitió que la compañía trató de entrar muy rápido en el sector.

Goldman se embarcó en una de sus mayores rondas de recortes de empleos este año, con un plan para eliminar alrededor de 3.200 puestos de trabajo, en aras de limitar los costos.

Una desaceleración en toda la industria ha afectado las ganancias en Wall Street. En Goldman, los ingresos netos cayeron un 48% a US$11.300 millones el año pasado, y el retorno del capital del banco fue del 10,2%, por debajo del objetivo de entre 14% y 16% que se fijó anteriormente en 2022.

Las acciones cayeron un 10% en 2022, superando la baja del 12% en el índice financiero S&P 500.

Solomon, de 61 años, era uno de los directores ejecutivos mejor remunerados de uno de los grandes bancos de Estados Unidos para 2021, con una compensación de US$35 millones, una cifra igualada por James Gorman, de Morgan Stanley, para ese año. Para 2022, el recorte salarial de Gorman fue de un 10% a US$31,5 millones. JPMorgan Chase & Co. no cambió la compensación de su director ejecutivo, Jamie Dimon, en US$34,5 millones para ese año.

