FundéuRAE: “resignarse” significa ‘conformarse’, no ‘renunciar’

Madrid, 27 ene (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que el verbo “resignarse” significa ‘conformarse con las adversidades’, no ‘renunciar’.

Sin embargo, es posible encontrar usos inadecuados, sobre todo cuando se encuentra negado este verbo: “El jugador no se resigna a hacer otro intento por vestir otra vez de blaugrana”, “Está afrontando el tramo final de su carrera, pero no se resigna a ganar algún título más” o “Detrás está el aval del intendente, que todavía no se resigna a pelear por la gobernación”.

Tal y como señala el “Diccionario de la lengua española”, “resignarse” se emplea para hablar de algo negativo que se acepta, como en “Se resignó a perderse el paseo con sus compañeros”. Así, cuando aparece “no resignarse”, se niega tal aceptación: “Los trabajadores no se resignarán a perder poder adquisitivo”. Resulta inconveniente utilizar este verbo con el sentido de ‘renunciar’, ya que en oraciones como “Es el tercer gol de Lapadula, que no se resigna a conseguir el podio en el torneo” se interpretaría que “conseguir el podio en el torneo” es una adversidad con la que el jugador no se conforma.

Dependiendo del contexto, para expresar que no se cesa en el empeño o la idea de algo, existen varias alternativas como “no renunciar”, “no desistir” o el propio “no resignarse a” seguido de “no”: “No se resigna a no ganar”, puesto que en este caso “no ganar” indica algo que sí es una adversidad.

Por ello, en los ejemplos primeros habría sido preferible escribir “El jugador no renuncia a hacer otro intento por vestir otra vez de blaugrana”, “Está afrontando el tramo final de su carrera, pero no se resigna a no ganar algún título más” y “Detrás está el aval del intendente, que todavía no desiste de pelear por la gobernación”.

