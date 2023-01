Exvicepresidente Pence asume su responsabilidad sobre documentos clasificados

Miami, 27 ene. El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence (2017-2021) afirmó en Miami (Florida) que asume toda la responsabilidad sobre los documentos clasificados hallados en su vivienda de Indiana y que se negó a abandonar el Capitolio durante el asalto de enero de 2021 porque era su "responsabilidad con la Constitución".

Pence mantuvo una charla este viernes en el Centro universitario Adam Smith para la Libertad Económica, de la Universidad Internacional de Florida (FIU), donde el presidente y fundador del centro, Carlos Díaz-Rosillo, le hizo varias preguntas antes de que el vicepresidente firmara su libro "So help me God" (Con la ayuda de Dios) a estudiantes y asistentes en general.

Sobre los documentos que Pence descubrió el pasado 16 de enero en su casa de Indiana, donde estaban "por error", según ha dicho el propio vicepresidente, señaló que no sabía que estaban en su residencia, pero que al mismo tiempo eso no es "una excusa".

"Esos documentos clasificados no deberían haber estado en mi residencia personal. Se cometieron errores", insistió.

Según dijo recientemente el abogado de Pence, Greg Jacob, a los Archivos Nacionales, los documentos estaban en la casa del exvicepresidente en Indiana por error.

Jacob lo ha notificado al Congreso y a los Archivos Nacionales, la institución que tiene custodia de los documentos sensibles y clasificados.

Pence, que promocionó este viernes en Miami su reciente autobiografía, fue preguntado durante una charla con estudiantes de FIU si actualmente es amigo de Trump.

Él fue mi presidente y fue mi amigo", dijo, en pasado, Pence y añadió que "era mi responsabilidad con la Constitución" estar en el Capitolio durante el asalto violento de los manifestantes favorables a Trump.

Sobre su autobiografía, un volumen de más de 500 páginas publicado en noviembre de 2022 por la editorial Simon & Schuster, señaló que "todo el libro procede de dos lugares: de la Oficina Oval, cuando era vicepresidente, y de la oración", de ahí su título.

El libro, señaló, "refleja el momento en que hice promesas no solo al pueblo americano, sino al Dios Todopoderoso. Cada día de mis 20 años de servicio público he tratado de estar a la altura de esas promesas", añadió el político.

"Mi fe y mi familia son las que me definen", dijo el exvicepresidente de Estados Unidos.

"Mike Pence pasó más horas en la Oficina Oval que cualquiera de sus predecesores. En la superficie, el afable cristiano evangélico de una familia propietaria de una gasolinera en Indiana no parece tener mucho en común con un descarado magnate inmobiliario de Nueva York", rezan las notas de la editorial a la autobiografía de Pence.

Pence, que se mantuvo al lado de Trump durante la mayor parte de su Presidencia, se desmarcó de él tras el asalto al Capitolio de 2021 y después de haber recibido presiones del mandatario para anular la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020.

El político conservador, que se está perfilando como uno de los aspirantes a la nominación presidencial republicana, visitó también este viernes en Miami el Museo Americano de la Diáspora Cubana, donde se reunió con "líderes y defensores de la libertad de la comunidad cubanoamericana".

"¡El pueblo estadounidense seguirá firme por una Cuba libre y democrática!", escribió Pence en Twitter tras ese encuentro. EFE

jip/arm/laa