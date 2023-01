Expertos piden al Parlamento hondureño elegir un Supremo independiente y autónomo

Tegucigalpa, 27 ene. Una Misión Internacional de Observación (MIO) instó este viernes al Parlamento de Honduras a elegir un nuevo Poder Judicial "independiente y autónomo del poder político, respetuoso de la Constitución y las leyes, y protector del Estado de derecho y los derechos humanos".

Tras concluir una visita de cinco días a Honduras, los expertos que integran la misión destacaron en un comunicado la necesidad de que el proceso de elección de los quince nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) esté basado "en su idoneidad y mérito".

Esto requiere, añadió la MIO -que lidera el exjefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), el exministro peruano Juan Jiménez-, "sin perjuicio de considerar las preferencias filosóficas e ideológicas de los aspirantes, ponderar también otras dimensiones que se expresan en las evaluaciones enviadas por la Junta Nominadora".

El Parlamento hondureño no pudo elegir el miércoles a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo para el período 2023-2030 por la falta de consenso entre las principales bancadas.

Según la ley, los diputados tienen dos semanas más para elegir a los nuevos magistrados. Mientras los nuevos son electos, los magistrados salientes continúan en el cargo.

La Misión considera que el Parlamento hondureño daría "una importante señal" a la sociedad y la comunidad internacional sobre su voluntad de establecer una Corte Suprema de Justicia "independiente", si incluye entre los quince nuevos magistrados a los aspirantes que obtuvieron "las más altas calificaciones".

En el proceso de elección de los magistrados se han observado "avances en la transparencia y participación de la ciudadanía en particular", señalaron los expertos internacionales, quienes destacaron además el trabajo de la Junta Nominadora, responsable de escoger a los 45 candidatos, de más de 180 aspirantes.

La MIO saludó el acuerdo unánime adoptado por los diputados para hacer público el voto de cada uno durante el proceso de elección de los nuevos magistrados, así como el compromiso de las bancadas para que haya paridad de género en la nueva Corte Suprema de Justicia.

Los expertos internacionales continuarán dando seguimiento al proceso de elección de los nuevos magistrados del Supremo hondureño y después emitirán un informe final con sus observaciones y recomendaciones para mejorar futuros procesos.

La Misión está integrada por el ex relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, la codirectora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Claudia Martin, y el ex director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y ex viceministro de Justicia de Chile, Jaime Arellano.