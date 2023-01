El fichaje de Diego Lainez a los Tigres está "muy avanzado", según Cocca

Monterrey (México), 27 ene. El fichaje de Diego Lainez, extremo del Real Betis español, a los Tigres UANL está "muy avanzado", aseguró este viernes el entrenador de los felinos, el argentino Diego Cocca.

"Está muy avanzado lo de Diego Lainez. Tenemos las mejores referencias de él, es un jugador que se ha destacado en el fútbol mexicano y sabe lo que es un equipo grande y ser campeón", explicó el estratega que hizo bicampeón al Atlas en los dos torneos de la temporada 2021-2022 del balompié local.

Lainez, extremo mexicano de 22 años, está cedido por el Betis en el Braga portugués, club que según reportes de la prensa local ya no tiene interés en tenerlo en sus filas.

Ante ello, el Betis ha buscado otras opciones para el ganador de la medalla olímpica de bronce en Tokio 2020, quien le interesa a Cocca porque es un perfil con el que no cuenta en los Tigres.

"Jugadores como Lainez son importantes. Si nos cierra para el equipo y es una característica que no tenemos, Tigres está abierto a incorporar a esa clase de jugadores", comentó hace una semana Cocca.

En la rueda de prensa de este viernes, el técnico de 50 años afirmó que tanto Miguel Herrera como el uruguayo Guillermo Almada harían un buen papel como seleccionadores de México.

El mexicano, seleccionador del Tri en el Mundial Brasil 2014, y el uruguayo son, según reportes de los medios de comunicación mexicanos, las principales opciones para ocupar el puesto que dejó vacante el argentino Gerardo Martino, tras la eliminación de México en la fase de grupos de Qatar 2022.

"Tanto Miguel como Almada tienen la capacidad para dirigir a la selección, pero es importante generar el contexto para que el fútbol mexicano progrese. El fútbol es de los jugadores, cuando tienes buenos jugadores y bien formados, todo es más fácil", añadió Cocca.

Sobre el regreso de México a la Copa América, en la edición de 2024, y un nuevo torneo de clubes en el que se enfrentarán dos de la Concacaf con dos de la Conmebol, el argentino calificó como positiva esta medida.

"No tengo dudas que al fútbol mexicano le va a ir muy bien. Los sudamericanos son contextos que México no está acostumbrado. Ir a jugar con el publico visitante, todos en contra. Inconvenientes que no están acostumbrado para hacerse más competitivos", sentenció. EFE

