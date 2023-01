El cantante Rod Stewart pide a los "tories" que dejen paso a los laboristas

Londres, 27 ene. El cantante británico Rod Stewart ha pedido al Gobierno conservador que se retire y deje paso al Partido Laborista, en una intervención en un programa de Sky News en el que ofreció dinero para aliviar las esperas en el Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés).

"He sido conservador durante mucho tiempo, pero creo que este Gobierno debería retirarse y darle una oportunidad al Partido Laborista, porque esto es desgarrador para las enfermeras" y enfermeros, declaró, en alusión a las huelgas del sector por sus salarios y condiciones.

Stewart telefoneó espontáneamente al programa "Your Say" emitido en la tarde del jueves cuando oyó que se debatía el estado de la Sanidad pública, mientras construía una maqueta de tren en su hogar.

Tras oír a varios ciudadanos quejándose de que no les daban cita para hacerse escáneres médicos, el intérprete de 78 años ofreció pagar por veinte, tras explicar que él mismo se había hecho uno recientemente en una clínica privada que estaba vacía.

"No necesito la publicidad, solo quiero hacer algo bueno, y creo que esto lo es; y me encantaría que otras personas me siguieran", afirmó.

El vocalista de "We are sailing" y "Maggie May" dijo que, en todos sus años, nunca había visto el sistema sanitario "tan mal" y se solidarizó con sus trabajadores en huelga, al tiempo que pidió "cambiar el maldito Gobierno". EFE

