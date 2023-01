Avanzan bloqueos a carreteras en Perú mientras discuten votación

(Bloomberg) -- Los bloqueos de carreteras se extendieron a nuevas regiones de Perú el viernes, amenazando con una complicación económica aún peor, mientras los legisladores se reúnen en Lima para tratar de calmar la crisis de siete semanas.

Los bloqueos de los manifestantes antigubernamentales se extendieron a partes del centro de Perú, más allá de la región andina del sur que ha sido el corazón de la oposición a la presidenta Dina Boluarte. También se extendieron a Tacna en la frontera con Chile, según la agencia vial.

Los precios han subido en algunas áreas a medida que escasean los alimentos, la gasolina y el gas para cocinar, informaron los medios locales. Docenas de carreteras han sido bloqueadas desde que el presidente Pedro Castillo fue destituido y reemplazado por Boluarte el 7 de diciembre.

La Policía comenzará una campaña el viernes para despejar las carreteras con apoyo militar, dijeron los Ministerios del Interior y de Defensa en un comunicado conjunto durante la noche.

Hasta el momento, 57 personas, incluido un policía, han muerto en las protestas, según el último recuento de la Defensoría del Pueblo, que también pidió que se levanten los bloqueos de carreteras.

El Congreso tiene previsto reanudar el debate sobre las elecciones anticipadas el viernes. El presidente del Congreso, José Williams, cerró la sesión el jueves por la noche en medio de enconados intercambios entre legisladores conservadores, que actualmente respaldan a Boluarte, y partidos de izquierda que quieren que renuncie.

Las propuestas que están discutiendo los legisladores incluyen la celebración de elecciones anticipadas en abril de 2024, diciembre de 2023 o en octubre. Boluarte repitió en la madrugada del viernes su llamado al Congreso para fijar la fecha de elecciones anticipadas.

