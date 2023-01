"Escuela Imparables", o cómo ser exitosas en un mundo de "machos alfa

Miami, 26 ene. Con la esperable cuota de entretenimiento, el programa de telerrealidad "Escuela Imparables" ofrece a un diverso grupo de mujeres emprendedoras, y a las espectadoras, las claves para sobresalir en el mundo de los negocios, bajo la premisa de que el éxito profesional no entiende de géneros ni es patrimonio de los machos alfa.

"Aquí las mujeres no lloran, aquí las mujeres facturan", dijo en una entrevista con EFE la argentina Silvina Moschini, que vuelve a ejercer de mentora en este programa cuya segunda temporada comenzó a emitirse por el canal de cable E! Entertainment el pasado 19 de enero, con la participación de 10 diferentes emprendedoras de siete países latinoamericanos.

"No me gusta decir empoderar, porque suena como que alguien poderoso le da el poder a otro, cuando en realidad el poder de la decisión, de la pasión y la creación lo tenemos todos, hombres y mujeres", aseveró la presidenta de Unicoin, que en 2020 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en dirigir una "startup" tecnológica con un valor de mercado de más de 1.000 millones de dólares.

En ese sentido, el propósito social debajo de "Escuela Imparables" es el de erigirse en "el punto de partida de un ecosistema que vaya más allá de las pantallas", a la vez que en una "tendencia de cambio" en la mentalidad de las mujeres emprendedoras de América Latina.

Todo ello a través de un show que no esconde un componente emotivo. "Vemos la vida diaria de las diferentes emprendedoras, y a través de diferentes retos les vamos dando herramientas y las ponemos en situaciones prácticas que van a mostrar de qué están hechas", ahondó Moschini.

Si bien la ganadora de este programa, que se graba en parte en Tulum (México), se llevará un premio de 20.000 dólares, todos los participantes de esta iniciativa ganan experiencia y aprendizaje, incluidos los productores y mentores, como resalta la argentina.

LA IDEA ROMÁNTICA DE LIBERTAD

A lo largo de los 12 episodios que se emitirán cada jueves las participantes, al frente de un amplio espectro de iniciativas empresariales, recibirán capacitación sobre finanzas, administración de empresas, liderazgo, plan de negocios, levantamiento de capital y emprendimientos con impacto social, entre muchas otras herramientas.

Moschini precisa que para que una emprendedora triunfe, a lo anterior hay que sumar el componente de la personalidad y la gran fortaleza emocional que es necesaria para levantarse y sobreponerse a "las millones de veces, y de forma distintas, que te van a decir que no".

"Es profundamente difícil ser emprendedor", reconoció la empresaria, quien estima que mucha gente se adentra en el emprendimiento empresarial con la "idea romántica" de libertad, pero lo cierto es que el volumen de trabajo es mayor, durante mucho tiempo no por mucho dinero, y que esta apuesta requiere un espíritu de sacrificio inquebrantable y una gran resistencia a la presión.

"El caer no es fracasar, lo que va a determinar el éxito es la habilidad de levantarte y no el que te hayas caído una y mil veces", destacó Moschini, para luego aclarar que tampoco es una cuestión de género el por qué uno abandona y otro no el camino del emprendimiento.

EL CASO LATINOAMERICANO

Las productoras de "Escuela Imparables" señalan que, de acuerdo a la revista Fortune, el financiamiento a empresas emergentes lideradas por mujeres es muy bajo y que solo el 2 % del capital de riesgo invertido va para emprendedoras, una estadística que buscan revertir en América Latina, región donde además hay una barrera cultural.

"En Latinoamérica, es muy famoso el concepto de 'calladita te ves más bonita'", explicó la argentina sobre la visión que se tiene en la región respecto a las mujeres líderes y con poder, una concepción que empieza a cambiar con las nuevas generaciones que se muestran más proclives al concepto de igualdad.

"Pero aún hay mujeres que creen que esas oportunidades de hacer cosas grandes, de triunfar, no están disponibles para ellas", se lamentó Moschini, quien también ve como factores que juegan en contra el débil marco regulatorio en la región para la promoción de empresas emergentes, así como el estigma contra el fracaso.

"Si te equivocas o te va mal hay como una percepción de condena social, la cual tiene que cambiar. En Estados Unidos se suele decir 'you fail forward', caes para adelante. Es decir, no pasa nada, te equivocaste, aprendiste, pero sales más fortalecido y lo intentas de nuevo", añadió.

Reconoce que en América Latina la capacidad de captar recursos es "más desafiante", "pero los negocios son un deporte de contacto y las relaciones a los latinoamericanos se nos dan bien", matizó. EFE

