Del gol de Morata y el liderazgo de Koke a la expulsión de Savic

Madrid, 26 ene. Al Atlético de Madrid no le alcanzó con su prometedora puesta en escena, con su buen primer tiempo, con el golazo colectivo con el que se adelantó en el marcador para superar al Real Madrid en el derbi de los cuartos de final de la Copa del Rey, de más a menos en el encuentro hasta ser derrotado por 3-1 en la prórroga, del 0-1 de Álvaro Morata y del liderazgo de Koke a la expulsión de Savic.

-- ASÍ JUGÓ EL ATLÉTICO:

OBLAK (6): En el primer tiempo sólo necesitó una parada fácil ante Valverde. En el segundo, voló para sostener el 0-1 en el minuto 57 frente a Benzema y no pudo hacer nada para oponerse al golazo en el 80 de Rodrygo con el que el duelo se fue a la prórroga. El 2-1 de Benzema, ya en el 103, derribó la resistencia del guardameta y del Atlético.

NAHUEL MOLINA (7): Su mejor partido con el Atlético. Sin duda. En defensa, con su vigilancia certera sobre Vinicius por el lateral derecho, y en ataque, con una vía tan visible en la estructura del Real Madrid por su lado que aprovechó en el primer tiempo. De más a menos, el control del Real Madrid en el segundo tiempo rebajó sus subidas. Mantiene sus limitaciones, pero su asistencia de primeras en el 0-1 ensalzó una gran jugada.

SAVIC (6): Sancionado en LaLiga, regresó directo al once en la Copa del Rey. Firme, contundente, riguroso, también oportuno al corte. Su funcionamiento defensivo, incluso en las ayudas sobre Vinicius, fueron un seguro para el Atlético en el estadio Santiago Bernabéu. Recuperó su nivel más reconocible, tan lejano a lo largo de toda la temporada, tan cercano este jueves, como demostró en varias jugadas definitivas en la retaguardia. Una ante Vinicius, que habría sido gol o gol de no intermedia él para el despeje. No alcanzó a detener a Rodrygo en la jugada del 1-1. Su expulsión final, con dos amarillas casi seguidas, una por discutir con Vinicius y otra por una entrada, ensombreció su notable encuentro.

HERMOSO (6): Titular por séptima vez en sus siete encuentros disponibles desde el Mundial de Qatar 2022, cuando antes era un suplente habitual, se ha ganado su sitio en el once con su mejor versión de los últimos tiempos, reafirmada por tramos en el derbi, providencial en los cortes, sobre todo en el primer tiempo ante Modric, y sereno en la salida. El gol de Rodrygo, en cambio, rebajó su nota. Fue amonestado con tarjeta amarilla en el minuto 62.

REINILDO (7): Partido a partido, el lateral izquierdo mozambiqueño va retomando sus imponentes cualidades defensivas. Cuando está bien, es un muro. No había estado en su nivel más espléndido tras el parón por el Mundial de Qatar 2022, pero su rendimiento crece de nuevo. Sin su intervención salvadora a ras de suelo, lanzado, cuando Vinicius se proponía rematar dentro del área, habría encajado el primer gol su equipo. Fue amonestado en el minuto 54, cuando más agobio sentía ya el Atlético.

DE PAUL (6): El sustituto de Marcos Llorente. Tenía ante sí una reválida. Una ocasión más. Vigilante frente a Toni Kroos, intenso en la contención, el campeón del mundo argentino mejoró sus prestaciones con el balón por momentos, dentro del dominio que asumió el primer tiempo su equipo. En el segundo sufrió más problemas. En el minuto 44 fue amonestado por cortar un contragolpe. Antes participó en la jugada del 0-1.

KOKE (8): La reivindicación del capitán, reubicado en el medio centro en el que fue campeón de la Liga 2020-21. Él manejó el ritmo de todo el primer tiempo en el Bernabéu. En defensa, cuando salió hacia Modric, y en ataque, cuando canalizaba cuándo, cómo y a qué velocidad abordar la transición ofensiva. Preciso, certero, con una lectura buena del duelo, también desbordó el repliegue madridista en el pase que desencadenó el 0-1. El segundo tiempo le tocó otra misión, más defensiva, más de contención, más sufrida. Menos lucida.

LEMAR (5): La fe de Simeone en él es indudable. Lo considera el futbolista diferente de los que dispone en el Atlético, aunque en el campo se mantiene su irregularidad de siempre. Ni es decisivo ni es trascendente ni es desbordante, tres factores por los que el Atlético lo fichó hace ya cuatro años y medio. En esa secuencia también se movió en el derbi. Fue reemplazado a cuarto de hora del final por Memphis.

CORREA (6): La apuesta decidida ya de Simeone por los tres delanteros beneficia al atacante argentino, transformado de nuevo en titular, por la banda derecha, dentro de la imprevisibilidad que transmite su fútbol, con buenas dosis de talento. Intervino mucho en el ataque del conjunto rojiblanco, mezcló aciertos y errores, conectó un tiro flojo, puso un par de centros amanezantes. Bien. Sin alardes. Fue cambiado en el 73 por Yannick Carrasco.

MORATA (6): Goleador tres veces en los últimos tres partidos. Nunca le había marcado gol al Real Madrid con la camiseta del Atlético hasta este sábado, cuando remachó de primeras el centro raso, perfecto, que le propuso Nahuel Molina en el minuto 20. Efectivo en su única ocasión, falló en el juego de espaldas con unos cuantos balones perdidos que comprometieron la salida de su equipo. Luchador, rápido, intenso... Y goleador. Fue cambiado superada la hora de partido por Witsel, cuando más sufría el Atlético, entre la desesperación del delantero con el árbitro porque no le pitaba una falta a favor.

GRIEZMANN (7): Cuando tiene el balón es la inspiración del Atlético. Es la diferencia. Juega de todo y casi siempre lo hace bien. En cualquier sitio. Es un futbolista total, moldeado por Simeone, hasta el nivel superior que ha alcanzado esta campaña. Todo pasa por él. Da calma, calidad y visión a cada balón que toca con sus botas. Su paciencia promovió la acción del 0-1. Siempre fue una salida segura para el juego del Atlético hacia adelante, conectó un zurdazo de falta directa que repelió Courtois y falló una clara ocasión en el minuto 84, aunque estaba en posición de fuera de juego. Fue sustituido para la prórroga.

WITSEL (4): En el minuto 63 entró en sustitución de Morata. En el 1-1, Rodrygo se adelantó a él en un balón dividido por velocidad. También tuvo una chilena. Jugó de medio centro, tras sus últimos encuentros como central. Su cambio no mejoró al Atlético.

MEMPHIS (5): Entró en el 73 por Lemar para rearmar ofensivamente al Atlético. No intervino demasiado. Su única jugada de mérito, en combinación con Griezmann, la despejó Courtois, ya con 1-1 en el marcador. Le faltó más constancia en su desborde y sus pases. Se le vio lento. Falló un gol claro en el tiempo extra.

CARRASCO (3): Fue el elegido en el 73 para suplir a Correa. En el pasado regateador desbordante, en los últimos tiempos apenas logró driblar a sus adversarios. Le ocurrió también en el Bernabéu. Suspenso.

SAÚL (5): Con el 1-1 en el marcador, con el partido en el límite, Simeone acudió a él para reemplazar a Rodrigo de Paul.

KONDOGBIA (4): Sustituyó a Koke para dotar de más múscular al centro del campo del Atlético, con el 1-1 y con el marcador más comprometido para el equipo rojibanco. Era el minuto 82. Su imprecisión no fue una solución para el Atlético.

PABLO BARRIOS (s.c): Fue el sustituto de Griezmann, como el sexto cambio del equipo para la prórroga. EFE

