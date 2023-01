BofA nombra 360 directores gerentes centrándose en la diversidad

(Bloomberg) -- Bank of America Corp. nombró a 360 directores gerentes, y más de la mitad de los ascensos recayeron en mujeres o personas de color, según fuentes con conocimiento del asunto.

Los nombramientos marcan el tercer año consecutivo en que los grupos subrepresentados constituyen la mayoría de la clase, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada por tratarse de asuntos de personal. Los ejecutivos fueron notificados en los últimos días, según las fuentes.

La empresa ascendió a 87 ejecutivos al nivel de director gerente en su unidad global de banca corporativa y de inversión, según un recuento actualizado proporcionado por las personas mencionadas. Esta unidad incluye mercados de capitales globales, banca de inversión, banca corporativa y servicios transaccionales.

Bank of America también nombró a 93 nuevos directores gerentes para su negocio de mercados globales, señalaron las fuentes.

Al igual que sus competidores de Wall Street, Bank of America se ha esforzado por mejorar la diversidad en toda la empresa y en sus altos cargos. Los grandes bancos se han comprometido a promover a más mujeres y minorías, un esfuerzo que se intensifica a medida que aumenta la competencia por los mejores talentos en todo el sector.

Un representante de Bank of America declinó hacer comentarios.

El banco con sede en Charlotte, Carolina del Norte, también recompensó a la mayoría de sus empleados con un paquete de acciones restringidas, informó Bloomberg News esta semana. El incentivo, que se suma a la compensación regular, se destina al personal que gana hasta US$500,000 en salario anual total.

“El proceso de selección es altamente competitivo y estoy encantado de que cada uno de ellos haya alcanzado este prestigioso hito en su carrera”, según un memorando de Matthew Koder, presidente de banca corporativa y de inversión global, al que tuvo acceso Bloomberg.

Estos son los nuevos directores gerentes de la empresa:

