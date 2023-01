Toni Ponce, el coleccionista de récords de la natación paralímpica

Redacción deportes, 25 ene. Toni Ponce ha comenzado la temporada con tres récords del mundo y uno de Europa en la primera competición del año, el Trofeo 25 aniversario del Club Natación Pozuelo. Por delante un año especial con el Mundial de Mánchester y, en el horizonte, los Juegos de París 2024, en los que espera seguir coleccionando medallas y seguir agrandando su leyenda dentro del agua.

La relación de Toni Ponce (Barcelona, 1987) con la piscina comenzó a los seis años por recomendación médica. Sufre de nacimiento paraparepsia espástica bilateral, es degenerativa y viene causada por un gen mutado que puede afectarle a todo el cuerpo, aunque las principales limitaciones residen en las piernas, por eso usa silla de ruedas para moverse.

"Yo empecé a nadar porque mis padres me apuntaron a natación y me gustó pero a los catorce años, en una competición, tuve una mala experiencia. Decidí competir contra personas que no tenían ninguna discapacidad y quedé último. Lo dejé y seguí adelante con los estudios hasta que entré en la universidad para estudiar fisioterapia", comenta.

Todo cambió en el verano de 2012. Viendo los Juegos Paralímpicos de Londres, y tras llegar a pesar 112 kilos, pensó cómo sería su vida si volviera a nadar. Fue entonces cuando volvió a tirarse a la piscina y decidió que su nueva motivación sería la natación.

Empezó a nadar cerca de casa, en Sitges, y pronto empezó a destacar tanto a nivel nacional como internacional con ese primer bronce en 4x100 estilos en el Europeo de Eindhoven (Países Bajos) en 2014. Dos años después logró estar en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro y de recuerdo se trajo varios diplomas como finalista por dos séptimos puestos en 100 braza y 400 libres.

Desde entonces su progresión ha sido imparable con medallas en todos los grandes campeonatos, incluidos los Juegos de Tokio, de los que regresó con dos platas en 100 braza y 200 libre.

Esos Juegos en Tokio fueron especiales pero más lo serán los de París por la cercanía con Vilafranca del Penedés, donde reside, a apenas cincuenta kilómetros de Barcelona y a menos de dos horas en avión de la capital francesa.

"Quedan cosas importantes por hacer pero estamos en ese camino sabiendo que se acerca. No pienso en París pero sí entreno para París. Ojalá pueda estar en esos Juegos y pueda venir más gente a verlos", declara el nadador catalán, que en Tokio vivió la experiencia de nadar sin que hubiera público en las gradas debido a las restricciones derivadas de la pandemia por la Covid-19 .

De momento, el comienzo de este año previo a los Juegos no ha podido ser mejor. En el Trofeo 25 aniversario del Club Natación Pozuelo batió cuatro récords: tres del mundo en 50, 100 y 200 braza, clase sb5, y uno de Europa en 100 espalda s5.

"Hemos empezado bien el año. Los récords han sido en una piscina de 25 metros, en las que normalmente no competimos, pero el campeonato sabíamos que era duro porque había buen nivel. Sabíamos que había opciones de hacer esos récords y salieron", subraya.

PARÍS 2024

Este año el objetivo principal es el Mundial de Mánchester (Inglaterra), del 31 de julio al 6 de agosto, pero antes competirá en diferentes pruebas en España y en varias Series Mundiales, entre ellas Lignano Sabbiadoro (Italia) y Berlín (Alemania), ésta última marcada en rojo en el calendario porque le "gusta mucho".

"El objetivo este año es volver a ser campeón del mundo y empezar a ganar plazas para París 2024". La idea es nadar en el Mundial las pruebas de 100 braza, 200 libres, 100 libre, 200 estilos y "quizá algún relevo, aunque está por decidir".

Para conseguir esos objetivos la exigencia y la dedicación deben ser máximas. Su rutina de trabajo está muy marcada. Lunes, martes y jueves pasa todo el día en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallés a las órdenes de Jaume Marcé. Miércoles y viernes trabaja en la clínica de fisioterapia suya de Vilafranca junto a su mujer. Los sábados también nada y los domingos, cuando no hay competición, es el único día que descansa.

"Ahora, aunque entreno en el CAR, compito con un club de Vilafranca. Apostaron por mí, están creciendo y yo estoy muy contento porque es donde empecé a nadar. Antes estuve dos ciclos paralímpicos en Sitges pero con la pandemia, en el club que estaba, desapareció la sección de natación adaptada", señala.

En todos sus éxitos hay una persona muy presente en su recuerdo. Su madre, María Rosa, fallecida en 2009 de cáncer, a quien lleva tatuada. "Siempre me decía que debía vivir la vida, disfrutar y luchar por mis sueños. Y eso hago".

TERESA PERALES Y XAVI TORRES

La realidad es que Toni Ponce se ha convertido en los últimos años en uno de los mejores nadadores y, en concentraciones y competiciones, sobre todo internacionales, comparte experiencias con las dos grandes leyendas de la natación española, Xavi Torres y Teresa Perales.

"Xavi es un referente. Tengo muy buena relación y cualquier duda la consulto con él. Intento empaparme de sus experiencias. Siempre me ha ayudado y en eso siempre estoy agradecido. Igualarle va a ser imposible, no solo por lo que ha conseguido sino por todo lo que ha movido a lo largo de su carrera", confiesa sobre el nadador mallorquín, que ha participado en siete Juegos y luce en su palmarés 16 medallas paralímpicas, 15 en Mundiales y 24 en Europeos.

"Teresa también es una gran nadadora de la que me intento empapar. Sigue en activo, es de mi categoría, y a veces coincidimos en los relevos", comenta.

La cuenta atrás ya se ha iniciado. París 2024 espera y muchos de los sueños de los deportistas paralímpicos están puestos en esa cita. También los de Toni Ponce, que aspira a escuchar el himno español en la ciudad francesa desde lo más alto de un podio.

David Ramiro