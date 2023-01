Miércoles 25 de enero de 2023 (04.00 GMT)

CUMBRE CELAC

La crisis de Perú, tema de la Cumbre de la Celac en Argentina

Buenos Aires. El Gobierno argentino, anfitrión de la VII Cumbre de la Celac celebrada ayer martes en Buenos Aires, aludió a la crisis institucional y la violación de los derechos humanos en Perú, en cuyas protestas ya han muerto más de sesenta personas. "Algunos países tocaron la temática, la preocupación sobre la situación que está viviendo Perú. Crisis institucional y violación a los derechos humanos que está llevando adelante el Perú con su violencia institucional, para algunas delegaciones fue un tema de relevancia", afirmó el canciller argentino, Santiago Cafiero, en la rueda de prensa que puso fin a la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

ARGENTINA BOLIVIA COLOMBIA

Cristina Fernández recibe en el Senado argentino a Luis Arce y Gustavo Petro

Buenos Aires. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, recibió ayer martes en su despacho del Senado al presidente de Bolivia, Luis Arce, y al de Colombia, Gustavo Petro, quienes viajaron hasta Buenos Aires para participar en la VII Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).La también exmandataria (2007-2015) se reunió, en primer lugar, con el mandatario boliviano, con quien dialogó amigablemente en su despacho de la Cámara Alta, según mostró en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.Unas horas después, Fernández recibió en ese mismo lugar al líder colombiano, de acuerdo a una fotografía difundida por los portavoces de la vicepresidenta.

ARGENTINA

Fernández pide respetar "diversidad" para profundizar integración regional

Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, llamó este martes, durante la apertura de la VII Cumbre de la Celac, a profundizar la integración de los países de América Latina y el Caribe, resaltando la importancia de respetar la "diversidad" para "crecer juntos". Durante su intervención como presidente pro tempore del mecanismo, Fernández insistió en la necesidad de que los países de la región trabajen "unidos" en favor de la igualdad y la "justicia social", porque resulta "mucho más fácil trabajar juntos que seguir haciéndolo separados", subrayó.

BRASIL

Lula pide a la Celac apostar por la integración frente a la "pobreza y hambre"

Buenos Aires. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, animó este martes a los líderes de los países de la Celac a apostar por la integración regional frente a una "realidad inaceptable" de "desigualdades, pobreza y hambre". El mandatario brasileño se pronunció en ese sentido en la reunión plenaria de la cumbre que congrega en Buenos Aires a los mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a la que Brasil regresa después de que, hace tres años, el entonces presidente, Jair Bolsonaro, retirase al país del organismo.

MÉXICO

México descarta sumarse a la moneda regional que Brasil y Argentina proponen

Ciudad de México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó ayer martes que el país se sume a la moneda regional que proponen Brasil y Argentina para dejar de depender del dólar, pese a su pasada insistencia en la integración económica de América. La propuesta, que surgió en vísperas de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra este martes en Argentina, recibió el apoyo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

UCRANIA GUERRA

TANQUES

Alemania autoriza el envío de tanques "Leopard" a Ucrania

Berlín. El Gobierno alemán ha aprobado el envío de tanques "Leopard 2" a Ucrania y está dispuesto a autorizar la transferencia a ese país de al menos una compañía del modelo "Leopard 2A6", según informaciones del semanario alemán "Der Spiegel". El Gobierno polaco había enviado una solicitud formal a Berlín para obtener permiso para transferir parte de sus tanques "Leopard 2" al Ejército ucraniano.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado sobre el posible envío de tanques a su país por parte de los aliados que "no se trata de cinco, ni de diez, ni de quince tanques", ya que "la necesidad es mayor".

CORRUPCIÓN

Zelenski remodela su administración para atajar la corrupción

Leópolis. El Gobierno ucraniano anunció ayer martes la destitución formal de seis de sus miembros y aceptó la dimisión de otros cinco gobernadores regionales en lo que constituye la mayor reorganización de la administración desde que comenzó la invasión rusa del país. Las destituciones abren la "semana de decisiones" prometida por el presidente, Volodímir Zelenski, como reacción a varias acusaciones de corrupción contra representantes del Gobierno y mientras busca demostrar que no se tolerarán esas actividades cuando el país necesita unidad interna y ayuda internacional para acabar la guerra.

PERÚ CRISIS

Gobierno de Perú prorroga el toque de queda en la región sureña de Puno

Lima. El Gobierno de Perú prorrogó por diez días la vigencia del toque de queda en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia, informó un decreto publicado ayer martes en una edición extraordinaria del boletín de normales legales. La norma indicó que la ampliación de la "inmovilización social obligatoria" entrará en vigencia desde este miércoles, en el horario de 20:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente. Precisó que durante el toque de queda en Puno las personas podrán circular para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

TURQUÍA OTAN

Turquía aplaza el encuentro trilateral con Suecia y Finlandia sobre su ingreso a la OTAN

Estambul. Turquía ha decidido aplazar sin fecha la próxima ronda de conversaciones trilaterales con Suecia y Finlandia sobre el acceso de estos países escandinavos a la OTAN, inicialmente prevista para febrero, informó hoy la emisora pública turca TRT. La petición de aplazar el encuentro es una reacción a la acción de quemar un ejemplar del Corán, que un ultraderechista danés escenificó el sábado día 21 ante la embajada turca en Estocolmo, señala TRT.

UE MIGRACIÓN

Nueva estrategia de la UE para aumentar las devoluciones de migrantes irregulares

Bruselas. La Comisión Europea presentó ayer martes una "nueva estrategia operativa" que tratará de aumentar, a través de una mayor coordinación, las devoluciones de migrantes irregulares, que se mantienen a niveles muy bajos desde hace años. El objetivo es "incrementar el número total de retornos efectivos, a través de una implementación rápida", respetando la legislación de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales, precisó el Ejecutivo comunitario.

EEUU TIROTEO

Un cuarto tiroteo en la costa oeste de EEUU deja otros tres muertos

Washington. Tres personas murieron ayer martes de madrugada en un tiroteo en una tienda de alimentación de la ciudad de Yakima, en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. Este suceso ocurre después de que California, también en la costa oeste, haya registrado desde el fin de semana tres tiroteos que han dejado casi una veintena de fallecidos.

N.ZELANDA GOBIERNO

Laborista Chris Hipkins jura el cargo como primer ministro de Nueva Zelanda

Sídney (Australia). El nuevo primer ministro de Nueva Zelanda, el laborista Chris Hipkins, juró hoy miércoles el cargo, menos de una semana después de que su antecesora Jacinda Ardern sorprendiera al mundo al anunciar su renuncia de forma inesperada.En una ceremonia oficial en la Casa de Gobierno de Wellington, Hipkins fue investido además como ministro de Seguridad Nacional e Inteligencia, al lado de su viceprimera ministra, Carmel Sepuloni.

OSCAR

"Everything Everywhere All at Once", la gran promesa de los Óscar 2023

Los Ángeles, 24 ene. "Everything Everywhere All at Once" de "Los Daniels", Daniel Kwan y Daniel Scheinert, se convirtió este martes en la gran favorita para los Óscar al sumar once nominaciones en la 95 edición de los Premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán el próximo 12 de marzo. El mexicano Guillermo del Toro luchará por su tercer Óscar tras su nominación a la mejor película de animación por "Pinocchio", el filme "Argentina, 1985", de Santiago Mitre, ha sido nominado al Óscar en la categoría de mejor película internacional y la hispano-cubana Ana de Armas aspira a ser coronada como la mejor actriz por su papel de Marilyn Monroe en "Blonde". EFE

