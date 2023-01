Lula recibe la distinción "Más Verde" y destaca el papel de las mujeres

Montevideo, 25 ene. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este miércoles la distinción "Más Verde" por parte de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en un acto en el que el mandatario destacó el papel de las mujeres en la política y sociedad actual.

"Terminó el tiempo de que la política era cosa de hombres, el sindicalismo, la lucha social, el trabajo de fábrica. Las mujeres conquistaron su derecho y para nada son el sexo frágil, las mujeres tienen la capacidad de gobernar y ser mejor que los hombres", afirmó durante su discurso luego de recibir la condecoración.

Además, destacó su antigua relación de "amistad y cariño" con la capital uruguaya e insistió en su compromiso de que en su Gobierno, Brasil abogará por una América Latina "más unida".

"Brasil debe cuidar con mucho cariño sus relaciones con los países amigos. Cuando yo viajo a un país no me preocupa quién es el presidente de la República, sea derecha, izquierda o centro. Mi relación no es con personas, mi relación como jefe de Estado brasileño es tratar con respeto a todo jefe de Estado de América Latina", agregó.

Seguidamente, Lula se acercó hasta el balcón principal de la comuna capitalina para dirigir un mensaje a las miles de personas que asistieron a darle la bienvenida en el que reiteró sus lazos de amistad.

"Hace 20 días que asumí la presidencia de Brasil y una de las cosas que quiero hacer es construir definitivamente la unidad de América Latina y fortalecer el Mercosur para que Uruguay, Argentina y Paraguay y por ahora Bolivia la gente pueda tener un grupo comercial muy fuerte", aseguró.

El presidente brasileño insistió en que "no es hora de perder la esperanza" y que "es necesario levantar la cabeza" contra la desigualdad social y el preconcepto racial" para construir un mundo "mejor y más justo".

En tanto, Cosse remarcó "el honor" de poder condecorar a Lula por su "lucha por la vida".

"Queremos honrar su trayectoria en defensa del planeta. El planeta es como un ser vivo y no puede estar sano si la humanidad no está sana y usted ha sido un ejemplo por su discurso, su vida y acción. Porque 'fome cero' (hambre cero) es cuidar el planeta, tanto como proteger a la Amazonía contra la deforestación", apuntó.

La distinción "Más Verde" reconoce a personalidades relevantes que hacen una contribución sustantiva al ambiente, poniendo en primer plano su cuidado. EFE

rmp/jrh

(foto) (video)