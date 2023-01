La Eurocámara cancela o pospone viajes a Marruecos y Catar durante 2023

Bruselas, 25 ene. El Parlamento Europeo ha anulado o pospuesto todos los viajes que tenía en los primeros seis meses del año a Marruecos o Catar a raíz del escándalo de sobornos que ha afectado a la institución, dijeron este miércoles a EFE fuentes parlamentarias.

Los anulados son cinco viajes de diferentes delegaciones y comisiones parlamentarias, dos a Catar y tres a Marruecos, que se han reconsiderado a la luz de las revelaciones de que ambos países estarían supuestamente involucrados en un escándalo de corrupción para influir en las decisiones del Parlamento Europeo.

Una de las misiones canceladas, que ya se había anulado antes de Navidad, era la prevista por la comisión de Asuntos Jurídicos entre el 20 y el 24 de febrero para evaluar el efecto del Mundial de Catar en los derechos humanos y el medio ambiente, mientras que en los últimos días se ha cancelado también una reunión interparlamentaria UE-Catar entre el 18 y el 22 de febrero.

Respecto a Marruecos, no llegó a producirse la reunión de enero de la cúpula de la asamblea parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo en Rabat y se han anulado la de la Comisión Parlamentaria Mixta Marruecos-UE en febrero y una de la comisión de Energía ese mismo mes para "explorar el potencial del país para la producción de energía renovable".

Dos reuniones más de la asamblea parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo están agendadas en Rabat para febrero y marzo, así como una cumbre y sesión plenaria en mayo. Aunque no se han cancelado oficialmente y el objetivo es no cortar relaciones sino evitar nuevas interferencias, la preparación de estos viajes no ha comenzado aún.

Más en el aire ha quedado un viaje previsto para junio de la comisión de Libertades Civiles, que preveía explorar la cooperación UE-Marruecos en migración y vigilancia fronteriza, en concreto por la lucha contra la migración irregular, y cómo se está implementando el acuerdo entre ambos sobre movilidad y migración.

Los coordinadores de la comisión de Libertades Civiles han votado esta misma mañana sobre si cancelar o posponer la misión y, a instancia de al menos los grupos popular y conservador -que insistían en mantenerla-, se ha optado por dejarla para una fecha posterior aún sin definir.

Todas estas misiones habían sido inicialmente autorizadas por la cúpula del Parlamento Europeo, pero la presidenta de la institución, Roberta Metsola, instó a los líderes de los grupos a que reconsideraran los viajes a esta región, excepto a aquellos a foros internacionales o compromisos similares.

"Hubo un consenso tácito en la Conferencia de Presidentes -que reúne a Metsola con los líderes de los grupos políticos- para reevaluar todos los viajes a estos países", dijo a EFE un portavoz de la presidenta. EFE

lzu/cat/rf