Finlandia colaborará con los aliados en el envío de tanques Leopard a Ucrania

Helsinki/Riga, 25 ene. El ministro de Defensa finlandés, Mikko Savola, confirmó este miércoles que su país colaborará con los aliados en el envío de tanques "Leopard 2" a Ucrania, poco después de que el Gobierno alemán diese su autorización, aunque no especificó en qué consistirá la contribución de Finlandia.

"Esta es una buena noticia, una noticia esperada. Se trata de un importante cambio de rumbo de Alemania, que permitirá apoyar a Ucrania con equipos de defensa más pesados", afirmó Savola respecto a la decisión germana de permitir a terceros países enviar este tipo de tanques a Kiev.

El ministro finlandés señaló que su Gobierno va a estudiar junto a las Fuerzas Armadas y los socios europeos cómo colaborar, sin especificar si Finlandia enviará tanques o solo otro tipo de ayuda, como adiestramiento o munición.

En todo caso, Savola admitió que la contribución de Finlandia -el único país no miembro de la OTAN que posee tanques "Leopard 2" -no podrá ser "ni grande ni sustancial" para no debilitar su propia capacidad de defensa frente a la vecina Rusia.

El titular de Exteriores, Pekka Haavisto, declaró por su parte desde Riga que su país "está listo para entregar a Ucrania las armas que necesitan para su uso inmediato".

Haavisto, que compareció ante la prensa en la capital de Letonia antes de que se confirmara el anuncio del envío de tanques por parte de Alemania, adelantó que Finlandia también cooperará en el entrenamiento y en el uso y mantenimiento de los equipos. EFE

