"Everything Everywhere All at Once", nominada al premio de guionistas de EEUU

Los Ángeles (EE.UU.), 25 ene. "Everything Everywhere All at Once", la película que recibió más nominaciones para los Óscar, fue seleccionada como candidata a los premios que concede el Sindicato de Guionistas (WGA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., que este miércoles anunció las aspirantes a sus galardones.

La cinta de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, directores y guionistas, opta por un premio de WGA en la categoría de mejor guion original, informó el sindicato en su página de internet.

El filme se enfrentará a "The Fabelmans", escrita por Steven Spielberg y Tony Kushner, que ya se hizo del Globo de Oro a mejor película dramática; "The Menu", de Seth Reiss y Will Tracy; "Nope", de Jordan Peele, y "Tár", de Todd Field, que también está nominada en los Óscar en la categoría equivalente.

En la disputa por el galardón a mejor guion adaptado están las películas "Black Panther: Wakanda Forever", escrita por Ryan Coogler y Joe Robert Cole, y "Glass Onion: A Knives Out Mystery", escrita por su director, Rian Johnson.

Las candidaturas las completan los filmes "Top Gun: Maverick", de Ehren Kruger, Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie; "She Said", de Rebecca Lenkiewicz, que sigue a las periodistas que pusieron en marcha el movimiento MeToo, y "Women Talking", escrita por Sarah Polley.

Asimismo, las aspirantes a mejor guion documental son "2nd Chance", de Ramin Bahrani; "Downfall: The Case Against Boeing", escrita por Mark Bailey y Keven McAlester; "Last Flight Home", de Ondi Timoner; "Moonage Daydream", de Brett Morgen, y "¡Viva Maestro!", de Theodore Braun.

Los ganadores de la edición 75 de los Premios del Sindicato de Guionistas se darán a conocer en una ceremonia conjunta que se llevará a cabo el 5 de marzo en el Edison Ballroom de Nueva York y en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles (EE.UU.). EFE

