El "rey de Bollywood" vuelve a las salas con una cinta rodada en parte en España

Nueva Delhi, 25 ene. La estrella del cine indio Shah Rukh Khan, también conocido como "el rey de Bollywood" o simplemente SRK, volvió este miércoles a las pantallas de la India tras cuatro años con "Pathaan", que cuenta con escenas grabadas en las localidades españolas de Mallorca y Cádiz.

"Pathaan está finalmente aquí... ¡Nos vemos en la gran pantalla!", celebró Khan en Twitter.

Las playas de la isla española de Mallorca y varias localizaciones en la provincia de Cádiz aparecen destacadas en la superproducción, grabada en ocho países entre los que también figuran Italia y Francia.

La cinta ha sido vista desde España como una importante promoción más de diez años después del espaldarazo que supuso el film de 2011 "Zindagi Na Milegi Dobara" (Solo se vive una vez), que puso a España en el mapa de muchos indios mostrando fiestas populares como la Tomatina o los Sanfermines. Un año después de su estreno, el turismo procedente del país asiático creció casi un 50 %.

Acompañado por las también estrellas Deepika Padukone y John Abraham en esta esperada cinta, cargada de explosiones y escenas de acción en torno a una amenaza nuclear sobre la India, "Pathaan" abrió hoy en tres idiomas con salas abarrotadas desde las seis de la mañana.

Seguidores de Khan recurrieron a las redes sociales para compartir vídeos de salas repletas y fans bailando con algunos de los temas de la película dirigida por Siddharth Anand, especialmente el clip "Besharam Rang", rodado en Mallorca y que cuenta con 238 millones de visualizaciones en Youtube.

Este vídeo generó controversia entre los fundamentalistas hindúes antes del estreno, ya que el bikini azafrán de su protagonista, un color considerado sagrado en el hinduismo, y el título de la canción, que se puede traducir como "color descarado", llevó a algunas organizaciones extremistas a protestar contra "Pathaan".

El propio Khan llegó a intervenir personalmente el pasado domingo, al telefonear al jefe de Gobierno de la región nororiental de Assam, Himanta Biswa Sarma, después de que imágenes promocionales de la película fueran destrozadas por miembros del grupo hinduista Bajrang Dal.

"El actor de Bollywood Shah Rukh Khan me llamó y hablamos (...) a las dos de la mañana. Me expresó su preocupación sobre un incidente en Guwahati durante la proyección de su película. Le aseguré que mantener la ley y el orden es el deber del Gobierno regional. Investigaremos y aseguraremos que no se produzcan más incidentes lamentables", dijo entonces Sarma, perteneciente al partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP).

Pero la controversia no parece haber afectado a las ventas de esta cinta de suspense y espías, que según afirmó en Twitter el crítico de cine y analista del comercio Taran Adarsh vendió más de 500.000 entradas en su primer día y será mostrada en más de 8.000 pantallas, unas 2.500 en cines extranjeros.