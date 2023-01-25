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Miércoles 25 de Enero de 2023
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ATP Rankings

25 de Enero de 2023

Singles

Through Jan. 24

1. Carlos Alcaraz, Spain, 6820

2. Rafael Nadal, Spain, 5770

3. Casper Ruud, Norway, 5720

4. Stefanos Tsitsipas, Greece, 5715

5. Novak Djokovic, Serbia, 5070

6. Andrey Rublev, Russia, 3930

7. Felix Auger-Aliassime, Canada, 3895

8. Daniil Medvedev, Russia, 3860

9. Taylor Fritz, USA, 3545

10. Holger Rune, Denmark, 2876

11. Hubert Hurkacz, Poland, 2860

12. Cameron Norrie, Great Britain, 2680

13. Alexander Zverev, Germany, 2560

14. Matteo Berrettini, Italy, 2490

15. Pablo Carreno Busta, Spain, 2420

16. Jannik Sinner, Italy, 2375

17. Frances Tiafoe, USA, 2260

18. Marin Cilic, Croatia, 1970

19. Lorenzo Musetti, Italy, 1925

20. Karen Khachanov, Russia, 1885

21. Nick Kyrgios, Australia, 1870

22. Denis Shapovalov, Canada, 1830

23. Borna Coric, Croatia, 1760

24. Alex de Minaur, Australia, 1710

25. Roberto Bautista Agut, Spain, 1675

26. Diego Schwartzman, Argentina, 1550

27. Miomir Kecmanovic, Serbia, 1445

28. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 1395

29. Francisco Cerundolo, Argentina, 1383

30. Daniel Evans, Great Britain, 1380

31. Sebastian Korda, USA, 1325

32. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 1325

33. Yoshihito Nishioka, Japan, 1212

34. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 1205

35. Tommy Paul, USA, 1160

36. Alexander Bublik, Kazakhstan, 1130

37. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 1075

38. Jack Draper, Great Britain, 1020

39. Jenson Brooksby, USA, 1010

40. Reilly Opelka, USA, 1005

41. Maxime Cressy, USA, 992

42. Richard Gasquet, France, 990

43. John Isner, USA, 980

44. Sebastian Baez, Argentina, 975

45. Adrian Mannarino, France, 971

46. Emil Ruusuvuori, Finland, 941

47. Lorenzo Sonego, Italy, 925

48. Benjamin Bonzi, France, 911

49. Brandon Nakashima, USA, 902

50. David Goffin, Belgium, 870

Doubles

1. Rajeev Ram, USA, 7570

2. Joe Salisbury, Great Britain, 7480

3. Neal Skupski, Great Britain, 7440

3. Wesley Koolhof, Netherlands, 7440

5. Mate Pavic, Croatia, 5530

6. Jean-Julien Rojer, Netherlands, 5390

6. Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, 5390

8. Nikola Mektic, Croatia, 5325

9. Austin Krajicek, USA, 4310

10. Ivan Dodig, Croatia, 4210

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