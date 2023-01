Venezuela y Brasil revisan plan de trabajo para retomar cooperación bilateral

Buenos Aires, 23 ene. Los cancilleres de Venezuela y Brasil, Yván Gil y Mauro Viera, respectivamente, revisaron este lunes en Buenos Aires el plan de trabajo conjunto que iniciarán ambas naciones tras haber retomado sus relaciones el pasado 1 de enero, luego de la toma de posesión del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El ministro de Exteriores venezolano explicó, en un mensaje en su cuenta en Twitter, que el encuentro tuvo lugar en el marco de la VII Cumbre de Presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrará este martes en Argentina.

El funcionario calificó el encuentro de "fraternal" y aseguró que conversaron "sobre el plan de trabajo para iniciar la ruta (de) cooperación" entre ambas naciones.

Destacó que "buenos tiempos han iniciado" en sus relaciones bilaterales, rotas desde 2019, cuando el entonces presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reconociera como "presidente legítimo" de Venezuela al opositor Juan Guaidó.

Tras el triunfo de Lula en las elecciones presidenciales de Brasil, celebradas en octubre pasado, el Gobierno de Nicolás Maduro manifestó su "mejor disposición y buena voluntad para, juntos, fortalecer los lazos de amistad".

Este lunes, el presidente Lula da Silva y su par argentino, Alberto Fernández, defendieron la presencia en la Cumbre de la Celac del presidente Nicolás Maduro -que, finalmente, no asistirá- indicando que la situación en Venezuela y, también en Cuba, se solucionará con "diálogo" y no con bloqueos.

"El proceso venezolano se solucionará con diálogo y no con bloqueos", "no con amenazas de ocupación", "no con ofensas personales", dijo Lula en rueda de prensa, y criticó el papel del expresidente encargado venezolano, Juan Guaidó, y las "intervenciones e injerencias en el proceso venezolano". EFE

