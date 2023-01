Uganda inaugura su primera plataforma petrolera con vistas a producir en 2025

Nairobi, 24 ene. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, inauguró hoy la primera plataforma de perforación de petróleo del país, otro paso más que permitirá a la nación africana empezar a producir crudo a partir de 2025, según las previsiones del Gobierno.

"La plataforma de perforación que acaba de inaugurar su excelencia (Museveni) se usará para explotar los 31 pozos de este yacimiento", señaló el director ejecutivo de la Autoridad para el Petróleo de Uganda (PAU, regulador del sector petrolero ugandés), Ernest Rubonbo.

"Veinte de estos pozos de usarán para producir petróleo, mientras que los once pozos restantes se utilizarán para inyectar agua en el yacimiento, lo que ayudará a mejorar la producción", agregó Robonbo.

La plataforma de perforación pertenece a la sucursal ugandesa de la empresa China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) y está ubicada en el yacimiento de petróleo de Kingfisher, cerca las orillas del lago Alberto y en el distrito de Bulisa (noroeste).

Uganda espera convertirse en una nación exportadora de petróleo, una posición a la que aspira desde 2006, cuando geólogos hallaron la cuarta reserva de petróleo crudo más grande de África subsahariana alrededor del lago Alberto, en la frontera ugandesa con la República Democrática del Congo (RDC).

Para conseguirlo, el país se ha embarcado en la construcción de un macro-oleoducto de 1.450 kilómetros desde el oeste de Uganda hasta el puerto tanzano de Tanga, en el océano Índico, financiado tanto por la multinacional francesa Total como por la CNOOC.

La tubería será, de hecho, el oleoducto calefactado más largo del mundo.

Su construcción ha estado envuelta de polémica, con grupos de derechos humanos y ecologistas denunciando que el oleoducto atravesará importantes espacios naturales protegidos y que obligará a muchas familias a abandonar sus hogares y cultivos.

La Policía de Uganda bloqueó esta mañana la entrada de un hotel de Kampala, donde el histórico político opositor Kizza Besigye iba a participar en un debate privado sobre esta controversia.

"Este es un tema de mucha actualidad. Es un asunto de interés nacional. La reunión estaba prevista en una habitación de un hotel y no era pública. (...) No existe ninguna ley que me obligue a pedir autorización para asistir a una reunió bajo techo", lamentó Besigye en declaraciones recogidas por medios locales.

Estaba previsto que el político opositor y cantante Robert Kyagunlanyi -conocido por su nombre artístico: Bobi Wine-, también participase en esa reunión. EFE

