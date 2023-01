Thomas Bangalter, la mitad de Daft Punk, anuncia un álbum orquestal en solitario

París, 24 ene. Thomas Bangalter, la mitad del icónico dúo francés de música electrónica Daft Punk, publicará en abril su primer álbum en solitario, un trabajo orquestal titulado "Mythologies" que supone su regreso a la primera línea de la industria tras la separación de los dos "robots" en 2021.

La noticia fue confirmada por la discográfica Warner, que está detrás de este proyecto grabado con la Orquesta Nacional Burdeos Aquitania, dirigida por Romain Dumas.

En "Mythologies", Bangalter "reinventa su relación con la composición", según avanzó el sello en su cuenta de Twitter.

El proyecto fue concebido a raíz de una invitación para colaborar del coreógrafo y bailarín Angelin Preljocaj para su ballet homónimo, que trabaja con la Orquesta de Burdeos.

En su formato disco, en vinilo triple y en plataformas digitales, "Mythologies" estará disponible a partir del 7 de abril.

Bangalter, de 48 años, vendió 12 millones de discos en todo el mundo junto a su compañero de fórmula, Guy-Manuel de Homem-Christo, hasta el anuncio de la separación del dúo en 2021.

Con la cara oculta por sus míticos cascos futuristas en sus apariciones públicas, Daft Punk fue responsable de súper éxitos como "Around the world" o "One More Time".

Los dos se conocieron en el colegio en 1987 y antes de formar esa banda tuvieron otra de rock llamada Darling.