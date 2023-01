"The Fabelmans" y "Everything Everywhere All at Once" optan a mejor película

Los Ángeles (EE.UU.), 24 ene. Las cintas "The Fabelmans",de Steven Spielberg, y "Everything Everywhere All at Once", de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, optarán al Óscar a mejor película en la 95ª edición de estos premios, anunció este martes la Academia de Hollywood.

A ambos títulos se suman, entre otras, "The Banshees of Inisherin", de Martin McDonagh; "Elvis", de Baz Luhrmann; "All Quiet on the Western Front", de Edward Berger, y las dos producciones súper taquilleras de 2022, "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski, y "Avatar: The Way of Water", de James Cameron.