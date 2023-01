Temas del día de EFE News Latino del 24 de enero de 2023

EEUU CLIMA

Los Ángeles - Primero una grave sequía y después unas intensas tormentas han azotado en los últimos seis meses a California, un estado acostumbrado a fenómenos atmosféricos extremos pero que está siendo testigo de cómo la crisis climática hace cada vez más impredecible su propia meteorología. Por Guillermo Azábal. (ENVIADA)

(foto) (video)

ÓSCAR

Washington - La Academia de Hollywood anuncia las nominaciones para la 95ª edición de los Óscar con "The Fabelmans", de Steven Spielberg, y "Everything Everywhere All at Once", de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, como favoritas en las categorías principales.

(foto)(video)

EEUU CINE

Miami - El Iberoamerican Film Festival de Miami (IAFFM) arranca este martes con el filme argentino "El gerente" (2022), de Ariel Winogard, que dará paso hasta el 29 de enero a más de 40 películas de ficción y documentales de Argentina, Chile, Colombia, España, México, Panamá, Perú y Uruguay. (ENVIADA)

(foto)

EEUU ARTE

Miami - Una gran exposición del ilustrador y artista gráfico holandés M.C. Escher (1898-1972) y trabajos artísticos en torno a la crisis climática destacan este año en la feria de arte de Palm Beach (Florida), que presenta la oferta de más de 70 galerías, entre ellas una colombiana y una española. (ENVIADA)

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU SEGURIDAD.- El Servicio Secreto de EE.UU. presenta un informe sobre "ataques masivos" en espacios públicos entre 2016-2020.

Washington - UCRANIA GUERRA - El secretario de estado Antony Blinken y el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, organizan conjuntamente una reunión virtual con el G7 y otros socios clave para reafirmar el apoyo colectivo del grupo al sector energético de Ucrania.

Washington.- EEUU CIENCIA.- El expresidente colombiano Juan Manuel Santos atiende a EFE con motivo de la publicación de la hora para 2023 del Reloj del Juicio Final, una herramienta simbólica diseñada por científicos para visualizar lo cerca que se encuentra la humanidad del apocalipsis. (video) (foto)

Nueva York.- ONU HAITÍ.- El Consejo de Seguridad se reúne para tratar de la crisis en Haití, con un proyecto en el aire para mandar una misión de paz al país caribeño.

Washington.- EEUU ESPECTÁCULOS.- El Senado estadounidense examina los problemas experimentados por la web de venta de entradas de espectáculos Ticketmaster y la falta de competencia en ese sector.

San Juan.- PUERTO RICO EDUCACIÓN.- El Departamento de Educación de Estados Unidos, junto al Departamento de Educación de Puerto Rico, y Vimenti por Boys & Girls Clubs de Puerto Rico ofrecen un importante anuncio para el bienestar de las comunidades escolares y las familias de la isla.

Nueva York.- EEUU ARTE.- El brasileño Bispo do Rosario expone en solitario en el Consejo de las Américas. (foto)

Nueva York.- BOXEO EEUU.- Entrenamiento de la boxedora Amanda Serrano al combate del 4 de febrero con la mexicana Érika Cruz en la categoría de peso pluma. (foto)

