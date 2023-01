Rheinmetall tendrá listos en primavera 29 Leopard del "canje circular"

Berlín, 24 ene. El consorcio armamentístico alemán Rheinmettal tendrá listos para la primavera 29 carros de combate Leopard 2A4 destinados a Eslovaquia y República Checa en el marco del programa de "canje circular" para reemplazar el equipamiento de fabricación soviética que otros países entregan a Ucrania por otro más moderno procedente de Alemania.

"Estos tanques pertenecen al Gobierno alemán. Puede hacer lo que quiera con ellos", dijo el director ejecutivo de Rheinmetall, Armin Paperrberger, en declaraciones que publica hoy el semanario "Stern".

Papperberger quiso así aclarar lo que él considera un malentendido surgido a partir de unas declaraciones suyas a "Bild am Sonntag", según las cuales Rheinmettal no podría suministrar tanques de combate Leopard a Ucrania procedentes de sus existencias antes de 2024, ya que su reacondicionamiento requiere "algo menos de un año".

Algunos personas han "malinterpretado cosas importantes", afirmó Papperberger, quien agregó: "Me refería a los 22 tanques Leopard que están en Rheinmetall y pertenecen a Rheinmetall. Lo mantengo. No estarán listos antes de finales de este año. Antes no será posible".

Sobre su estado, indicó que "los tanques llevaban allí en parte diez años con la escotilla abierta, están enmohecidos por dentro".

Explicó que "hay que desmontarlos por completo, revisar todos los agregados" y "eso lleva meses".

Sería como desmontar un coche, sustituir piezas rotas y luego reconstruirlo, agregó.

"Comenzamos con los mejores vehículos, lo que nos llevó seis o siete meses. Y ahora cada vez más le toca el turno a los tanques que están en aún peores condiciones", precisó.

Papperberger había precisado en sus declaraciones a "Bild am Sonntag" que el consorcio dispone todavía de 22 carros de combate Leopard 2 retirados del servicio y que podría hacer operativos y entregar a Ucrania, así como 88 unidades del modelo predecesor, el Leopard 1. EFE

