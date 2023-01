Óscar Sevilla:"Espero que "Supermán" López tenga mejor trato del que tuve yo"

Carlos de Torres

San Juan (Argentina), 24 ene. Óscar Sevilla (Ossa de Montiel, Albacete) es, con 46 años, el "abuelo" de la Vuelta a San Juan y uno de los más veteranos del pelotón mundial. Desde su debut profesional en 1998, el manchego, quien también tiene la nacionalidad colombiana, ha vivido mil aventuras, dentro y fuera de la carretera.

En 2001 fue segundo en la Vuelta y mejor joven del Tour. En 2006 le salpicó la Operación Puerto, y hoy en día en el Medellín Team sigue compitiendo, siempre enseñando a los jóvenes y ahora compartiendo galones con Miguel Ángel "Supermán" López, quien, salpicado por el "caso Maynar", se ha refugiado en el equipo de Sevilla en espera de volver al World Tour.

"ME SIENTO COMO UN NIÑO CON EL REGALO DE REYES"

"Tengo 46 años y soy consciente de que me queda menos en el ciclismo, pero sigo disfrutando como profesional y tengo ilusión. Disfruto ayudando a los más jóvenes, transmitirles mi experiencia. Aún no me cuesta viajar ni entrenar, al contrario, me levanto todos los días con ganas de entrenar. Cada día el cuerpo baja el rendimiento un poco más, pero me siento bien, competitivo", explicó Sevilla momentos antes del comienzo de la etapa en San Juan, bajo un sol atorrante.

Una cosa que tiene clara Óscar Sevilla es que seguirá vinculado al ciclismo cuando cuelgue la bicicleta, tal vez como director.

"Me gustaría ser director en el futuro. El ciclismo es mi mundo y es un deporte que me ha dado mucho, y al que debo mucho. Quiero seguir vinculado a él. No pienso en mi futuro, quiero disfrutar al día, no se si será mi ultima Vuelta a San Juan, lo que puedo asegurar es que me siento como un niño con el regalo de Reyes, voy mes a mes", comentó.

"TENER A SUPERMÁN ES UN REGALO PARA NOSOTROS"

La llegada de "Supermán" López al Medellín la valora Sevilla como "muy positiva", e incluso espera que el excorredor del Movistar pueda disputar la Vuelta a San Juan a Remco Evenepoel.

"La llegada de Miguel Ángel ha sido muy buena para el equipo, es un lujo que venga un corredor de su nivel a un modesto equipo Continental. Como ciclista es de los mejores del mundo, ha ganado en Tour, Giro y Vuelta y tiene podios en las grandes. Le tenemos que aprovechar, creo que se puede medir a Evenepoel y Bernal. Para nosotros es un regalo", afirmó Sevilla.

"ESPERO QUE LÓPEZ TENGA MEJOR TRATO QUE EL QUE TUVE YO"

Sobre la reciente situación vivida por López, quien rescindió el contrato con el Astana tras hacerse públicas presuntas implicaciones con el médico Marcos Maynar, relacionado con el dopaje deportivo, Sevilla comparó este episodio con el que vivió él mismo en el marco de la Operación Puerto en 2006.

"Espero que Miguel Ángel pueda volver al World Tour y que tenga un mejor trato. Como amigo de Miguel creo que aún tiene mucho que hacer en el ciclismo, espero que todo se arregle. Las cosas ahora creo que han mejorado en lo reglamentario, ya sea para justificarlas o para dejarlas en un limbo. Nosotros no tuvimos ocasión de defendernos, nunca hubo una acusación formal, de nadie, y no pudimos hacer nada. Siempre tuve la cabeza bien alta", señaló.

Sevilla, vinculado al pelotón colombiano desde que se instaló en aquel país y habitual compañero de entrenamientos de los corredores más importantes, se refirió a Egan Bernal como un corredor "especial" del que espera pueda volver a la lite mundial.

"BERNAL ES UN CAMPEÓN ESPECIAL"

"Egan Bernal es un corredor que me sorprende, es un campeón especial de verdad, un chico que nunca se lamenta, tiene una mente privilegiada, siempre va hacia adelante. Le veo feliz , el accidente le ha servido para analizar la vida. A los jóvens a veces todo les llega de golpe, la fama, el ego, y eso no es fácil llevarlo. A egan le veo centrado, con los pies en el suelo. Podrá disputar carreras y este año dará alegrías. A mi me ha enseñado mucho como ejemplo a seguir", detalló.

Sobre el ciclismo español, Sevilla señaló a Juan Ayuso, Carlos Rodríguez y Enric Mas como el foco de las esperanzas para los próximos años.

"Ayuso y Rodríguez son las máximas referencias, pero sería bueno que no los presionen, que no los comparen con nadie, ni con Contador ni con Indurain ni con nadie, que sigan su proceso natural porque tienen mucha calidad . Y que nadie olvide a Enric Mas, a veces infravalorado, pero es un gran corredor. Creo que viene una buena generación de corredores", dijo. EFE

soc/nam