Martes 24 de enero de 2023

TENIS ABIERTO DE AUSTRALIA

Melbourne (Australia). Este martes empiezan los cuartos de final del Abierto de Australia. En categoría masculina, el griego Stefanos Tsitsipas se mide al checo Jiri Lehecka y el ruso Karen Khachanov al estadounidense Sebastian Korda y, en el cuadro femenino, la kazaja Elena Rybakina se juega el billete para semifinales contra la letona Jelena Ostapenko mientras que la estadounidense Jessica Pegula (USA) se enfrentará a la bielorrusa Victoria Azarenka.

(Foto)

----------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

BALONCESTO

- NBA: Indiana Pacers-Chicago Bulls, Miami Heat-Boston Celtics, New York Knicks-Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans-Denver Nuggets, Dallas Mavericks-Washington Wizards, Phoenix Suns-Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers.

.

BALONMANO

- Jornada de descanso en el Mundial masculino, en Polonia y Suecia. Información de Javier Villanueva.

.

BOXEO

- Entrenamiento en Nueva York de la boxedora Amanda Serrano previo al combate del 4 de febrero contra la mexicana Érika Cruz en la categoría de peso pluma. (FOTO) (VÍDEO)

.

CICLISMO

- Vuelta a San Juan, en Argentina (hasta 29) (FOTO). Información de Carlos de Torres.

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Eslalon masculino en Schladming (Austria) (16.45 y 19.45 GMT).

- Copa del Mundo. Gigante femenino en Kronplatz (Italia) (09.30 y 12.30 GMT).

.

FÚTBOL

- España. Presentación de los cuartos de final de la Copa del Rey.

- Presentación del venezolano Darwin Machís como nuevo jugador del Real Valladolid hasta 2026 (11.45 GMT).

- Alemania: Schalke-Leipzig (17.30 GMT), Bayern Múnich-Colonia y Hertha-Wolfsburgo Hoffenheim-Stuttgart (19.30).

- Inglaterra. Copa de la Liga. Southampton-Newcastle (20.00 GMT).

- Inglaterra. Copa: Accrington-Boreham Wood (19.45 GMT).

- Italia. 19ª jornada (FOTO): Lazio-Milan (19.45 GMT).

- Portugal. Copa. Semifinales: Arouca-Sporting (19.45 GMT).

- Colombia: At. Buacaramanga-Envigado.

- Costa Rica: Guanacasteca-Alajuelense y Cartaginés-AD Santos.

.

HOCKEY HIERBA

- Copa del Mundo masculina, en India (hasta 29). Cuartos del final.

.

TENIS

- Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, en Melbourne (FOTO) (hasta 29). Empiezan los Cuartos de final. Rod Laver Arena (no antes de la 01.30 GMT): Elena Rybakina (KAZ)-Jelena Ostapenko (LET). No antes de las 03.00: Karen Khachanov (RUS)-Sebastian Korda (USA). A partir de las 08.00: Stefanos Tsitsipas (GRE)-Jiri Lehecka (CZE) y Jessica Pegula (USA)-Victoria Azarenka (RUS).

-----------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245

Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com