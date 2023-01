Martes, 24 de enero de 2023 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 24 ene(EFE).-

.- Buenos Aires (Argentina).- La defensa de la democracia y la recuperación económica serán los ejes centrales de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con representantes de los 33 miembros, entre ellos los presidentes de Colombia, Chile, Brasil y Cuba, pero con ausencias sensibles, como Venezuela, México, Nicaragua, Perú, Ecuador, Guatemala y Panamá.

.- Buenos Aires (Argentina).- Brasil quiere aprovechar la cumbre de líderes latinoamericanos para dar un nuevo impulso al Mercosur, actualmente enfrascado en una polémica interna por la negociación con China emprendida por Uruguay y el frenazo de la Unión Europea (UE) a la ratificación del acuerdo de libre comercio negociado durante 25 años.

.- Buenos Aires (Argentina).- El regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder en Brasil marca el retorno de su país a los grandes foros de la región, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que su predecesor, Jair Bolsonaro, sacó al gigante regional en 2020.

.- Lima (Perú).- Organizaciones sociales y sindicales de todo Perú convocan a una nueva manifestación en Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente.

.- Lima (Perú).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, también ofrece una rueda de prensa a la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP), horas antes de que Lima sea escenario de una nueva protesta que exige su renuncia.

.- Moscú/Leópolis (Rusia/Ucrania).- La guerra rusa en Ucrania cumple once meses con avances militares rusos en el Donbás, mientras que las tropas de Kiev se han puesto a la defensiva con la esperanza de poder contraatacar una vez llegue el armamento pesado occidental.

.- Berlín (Alemania).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, comparece ante los medios con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un encuentro marcado por un eventual envío a Ucrania de tanques "Leopard2", de fabricación alemana y que Kiev reclama como necesarios.

.- Bruselas (Bélgica).- La Comisión Europea trata de dar un nuevo impulso a las devoluciones de migrantes irregulares con una nueva estrategia que presenta este martes la comisaria de Interior, Ylva Johansson, para mejorar la tasa de retornos, estancada desde hace años en el 30 %.

.- Viena (Austria).- La pandemia, la crisis, los conflictos y el cambio climático han dejado a más personas vulnerables a la trata -una forma moderna de esclavitud-, pero el número de víctimas detectadas se redujo por la falta de respuesta de las autoridades.

.- Peshawar (Pakistán).- Las autoridades de Pakistán restablecieron este martes el suministro eléctrico tras un apagón masivo de casi 24 horas provocado por un corte en la red, que dejó a oscuras a gran parte de su territorio, aunque habitantes de varias ciudades reportaron no disponer todavía de energía en sus hogares.

.- Santiago de Chile.- El Parlamento de Chile empieza a elegir hoy a los 24 expertos que prepararán un borrador que servirá de base al Consejo Constituyente que redactará a partir de junio la nueva propuesta de Carta Magna.

.- Los Ángeles (EE. UU.).- La Academia de Hollywood anuncia las nominaciones para la 95ª edición de los Óscar con "The Fabelmans", de Steven Spielberg, y “Everything Everywhere All at Once”, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, como favoritas en las categorías principales, y otros títulos como el biopic "Elvis" o la secuela de "Avatar" para optar a los premios técnicos.

.- Los Ángeles (EE.UU.).- Primero una grave sequía y después unas intensas tormentas han azotado en los últimos 6 meses a California, un estado acostumbrado a fenómenos atmosféricos extremos pero que está siendo testigo de cómo la crisis climática hace cada vez más impredecible su propia metereología.

.- Mohe (China).- La Administración Meteorológica de China emitió una alerta por la ola de frío que sacude el país y aconsejó a la población que tome precauciones tanto por la bajada de las temperaturas como por los fuertes vientos.

.- Caracas (Venezuela).- Los educadores en Venezuela, que han liderado múltiples protestas en las últimas semanas por los bajos salarios, se han visto en la necesidad de pluriemplearse para subsistir y no abandonar las aulas, ya con un déficit de docentes por la deserción y migración, lo que ha afectado la educación de los jóvenes.

.- La Paz (Bolivia).- La feria de la Alasita o de los sueños en miniatura, que en aimara significa cómprame, y que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, abre sus puertas este martes a una de las tradiciones más antiguas de la cultura andina en Bolivia.

.- Washington (EE. UU.).- El expresidente colombiano Juan Manuel Santos atiende a EFE con motivo de la publicación de la hora para 2023 del Reloj del Juicio Final, una herramienta simbólica diseñada por científicos para visualizar lo cerca que se encuentra la humanidad del apocalipsis.

.- Pionyang (Corea del Norte).- La televisión estatal norcoreana emitió en la noche de lunes un documental ensalzando la gestión que el país hizo de la pandemia de covid-19, un "evento sin precedentes" que llevó al territorio a un cierre total de sus fronteras.

.- Bogotá (Colombia).- Entrevista con el congresista y experto Ariel Ávila, quien augura que en cuatro años en Colombia ya no habrá ELN y se negociará la paz con las 10 principales organizaciones criminales.

.- Santiago de Chile.- Un panel internacional de expertos presenta desde este martes y hasta el 3 de febrero en la Corte Suprema de Chile, en Santiago, los resultados de la investigación sobre las causas de la muerte del Premio Nobel Pablo Neruda, que falleció días después del golpe de Estado de 1973.

.- Roma (Italia).- Los arqueólogos de Roma presentan los nuevos descubrimientos durante las labores para buscar el inicio de la Vía Appia, una de las calzadas más importantes de su época antigua y clave en el desarrollo del imperio.

.- Washington (EE. UU.).- El Boletín de los Científicos Atómicos desvela la posición de las manecillas del Reloj del Juicio Final, una herramienta simbólica diseñada por científicos para visualizar lo cerca que la humanidad se encuentra del apocalipsis.

.- París (Francia).- Chanel presenta en la pasarela de Alta Costura su colección primavera-verano 2023, durante la Semana de la Moda.

