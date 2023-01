FundéuRAE: Cumbre de la Celac, claves de redacción

Madrid, 24 ene. Con motivo de la VII Cumbre de Jefes de Estado de la Celac, que se celebra estos días en Buenos Aires, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de recomendaciones sobre algunos términos y expresiones que pueden plantear dudas.

1. “Celac”, mejor que “CELAC”“Celac” es el acrónimo de “Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”. Por tener más de cuatro letras, lo recomendable es escribirlo con mayúscula solo en la inicial (“Celac”, en lugar de “CELAC”), de acuerdo con lo que indica la “Ortografía de la lengua española”. Lo mismo sucede con “Mercosur” (Mercado Común del Sur) o “Caricom” (Comunidad del Caribe).

2. Las siglas, invariables en plural escritoSe recomienda mantener las siglas invariables en plural en la forma escrita, de tal manera que se escribe “el TLC” y “los TLC” (no “TLC’s” ni “TLCs”), “una” “ONG” y “ochocientas ONG” (no “ONG’s” ni “ONGs”).

3. Los cargos y autoridades, con inicial minúsculaLos sustantivos que designan cargos o autoridades, como “presidenta”, “canciller”, “primer ministro”, etc., se escriben con minúscula inicial.

4. “Homólogo” no es equivalente a “homónimo”Para expresar que alguien cumple una función similar a la de otro, lo apropiado es referirse a este como su “homólogo”, no su “homónimo”: “El presidente de Chile se reunió con sus homólogos americanos”.

5. “Pro tempore”, sin tilde y en cursivaLa expresión latina “pro tempore”, habitual en frases como “Argentina asume la presidencia 'pro tempore' de la Celac”, se escribe sin tilde y en cursiva, o entre comillas si no se dispone de ese tipo de letra, por tratarse de una locución latina.

6. Las palabras “sesión”, “reunión”, “encuentro”…, en minúsculaLo apropiado es escribir en minúscula, excepto si forman parte de un nombre propio, palabras como “reunión”, “encuentro”, “sesión”, etc.: “reunión ministerial de trabajo”, “encuentro de embajadores”, “sesión plenaria”, “grupo de reflexión”…

7. “Hoja de ruta”, alternativasPara evitar su uso excesivo, se recuerda que la expresión “hoja de ruta” puede sustituirse por “plan” (“de actuación”), “agenda”, “proceso”, “programación”, “planificación”, “cronograma”…

8. La escritura de los númerosEn los números de cuatro dígitos no se usa el punto de millar ni la coma: “La cumbre es cubierta por 1500 periodistas” (no “1.500” ni “1,500”). Además, en la escritura de los adjetivos numerales compuestos no es apropiado mezclar cifras y letras y escribir “El comercio bilateral ascendió a 64 mil 327.4 millones de dólares” en lugar de “... 64 327.4 millones de...”.

9. El signo “%” se escribe separado de la cifraEn la escritura de porcentajes, el símbolo “%” se escribe separado de la cifra a la que acompaña, tal como indica la “Ortografía”: “Cepal proyecta un crecimiento del 1,3 % para América Latina y el Caribe”.

10. “Bonaerense” y “porteño” no significan lo mismoEl gentilicio y adjetivo adecuado para aludir a las personas naturales de la ciudad de Buenos Aires es “porteño”. En cambio, “bonaerense” se emplea para referirse a lo relativo y perteneciente a la provincia de Buenos Aires, cuya capital es La Plata.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

feu/jac