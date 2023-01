El derbi de Barrios

Majadahonda (Madrid), 24 ene. Tres goles y una asistencia resumen los últimos dos derbis juveniles de Pablo Barrios con el Atlético de Madrid, con el que da el salto ya este jueves al duelo contra el Real Madrid en toda su dimensión, ya como futbolista "a todos los efectos" del primer equipo, recién ampliado su contrato hasta el 30 de junio de 2028 y cumplido el "sueño" de formar parte de un bloque que "hace nada" lo veía "por la tele".

Hace menos de un año, el 2 de marzo de 2022, cuando aún pertenecía al juvenil de Fernando Torres, el futbolista marcó dos de los tres goles (2-3) con los que el Atlético de Madrid se impuso en los octavos de final de la Liga de Campeones de la categoría en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. El 0-1, en el minuto 25; el 1-3, en el 66. Entre medias, dio el 0-2, en el 49, a Sergio Díez, que también ya se entrena con el primer equipo.

Entonces ya había ido convocado en una ocasión con Simeone, el 17 de febrero de 2022, contra el Levante en el Metropolitano, con una derrota por 0-1, sin minutos para él.

Y también había marcado otro gol al Real Madrid semanas antes, el 23 de enero, cuando el Atlético de Madrid, campeón de su grupo juvenil, venció 0-1 en Valdebebas, con él como único goleador contra su ex equipo, en el que militó de benjamín a infantil, de 2011 a 2018, antes de vestir de rojiblanco hasta la actualidad.

"Desde el principio de año se sabía que iba a ser un año muy bonito. Fernando (Torres) era nuestro entrenador y haber podido trabajar con él fue un pasada. Formamos un gran equipo, hicimos un gran trabajo en la Liga y en la Youth League (la Liga de Campeones juvenil)", expresó el centrocampista, sin intuir entonces que, menos de un año después, se enfrentaría al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con la primera plantilla.

EL "SUBIDÓN" DEL DEBUT

Blindado su futuro hasta 2028, tal y como anunció el club este lunes, es un futbolista ya de presente, el más inmediato este jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el conjunto blanco, en principio como suplente en el esquema que presentará Simeone, con el número '34' a la espalda, con la experiencia ya de sus 14 convocatorias con él. Jugó ocho partidos y marcó dos goles. Uno al Arenteiro y otro al Oviedo. Los dos en Copa del Rey.

"Es como cumplir un sueño ya, formar parte de un vestuario de jugadores y cuerpo técnico que hace nada los veía por la tele. Formar parte del vestuario del primer equipo es increíble, así que a seguir trabajando para dar lo mejor de mí al equipo", explicó en declaraciones a la página web del Atlético de Madrid publicadas este martes con motivo de la ampliación de contrato de 2025 a 2028 completada el día anterior.

"Desde que empecé a jugar al fútbol, sueñas con llegar algún día al primer equipo. Y cuando lo has conseguido es fuerte y no te lo crees", abundó el centrocampista de 19 años, cuyo debut fue el pasado 29 de octubre contra el Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla, cuando entró en el minuto 71 en sustitución de Geoffrey Kondogbia. Su equipo cayó por 3-2.

"Me llamaron para el partido del Cádiz. Todavía no me lo creía cuando estás calentando en la banda y te llaman. Sientes un subidón que te dices 'ostras, voy a salir'", rememoró de aquel momento, cuando Diego Simeone empezó a darle recorrido real, a través de minutos, con protagonismo sobre el terreno de juego, al prometedor chico que llegó al Atlético como cadete desde el Real Madrid. "El Atlético me lo ha dado todo", dice.

"SIMEONE ME DICE QUE ESTÉ TRANQUILO, QUE ME ATREVA Y NO TENGA MIEDO"

"'Cholo' me transmite que esté tranquilo, que lo haga como siempre lo he hecho en el filial, que me atreva, que no tenga miedo y que juegue rápido. Que esté, sobre todo, muy tranquilo", explicó Pablo Barrios.

"Es un chico que juega la pelota sin miedo a jugar, con personalidad, con responsabilidad, con sacrificio, con visión de juego, queriendo jugar para adelante. Lo venimos viendo desde hace bastante y tiene unas condiciones muy buenas. Ojalá podamos no apurarlo. Entender que este partido le ha salido todo perfecto, pero seguramente tendrá dentro del camino situaciones para mejorar", dijo Simeone tras su titularidad el 29 de diciembre ante el Elche en el Metropolitano, con una victoria por 2-0.

"Hay un jugador de fútbol del club, que va a crecer y ojalá mantenga la humildad que tiene. Tiene humildad, escucha, quiere aprender y todas las situaciones que tiene lo llevan a hacer un camino bueno en el fútbol y en cualquier trabajo", añadió entonces el entrenador, que le dio la titularidad, incluso, en un partido de la dimensión del duelo contra el Barcelona, el pasado 8 de enero.

"No te lo crees, porque hace nada estaba viendo este tipo de partidos Atlético-Barcelona por la tele y ese día el míster me dijo que iba a salir de inicio. 'Voy a jugar de inicio contra el Barcelona, con nuestra afición...' Lo único, el resultado (fue una derrota por 0-1), pero como experiencia fue muy bonito", repasó Barrios.

La afición le ha dado "un cariño increíble". "Se lo agradezco muchísimo. Ahora sólo queda devolvérselo en el campo. Estoy deseando hacerlo". El jueves, aguarda del derbi.