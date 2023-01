China acepta reunión de cancilleres para rebajar la tensión con Filipinas

Manila, 24 ene. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, ha revelado que su homólogo chino, Xi Jinping, aceptó su propuesta de organizar encuentros regulares entre los ministros de Exteriores de ambos países para resolver conflictos en las disputadas aguas del Mar de China Meridional.

En una entrevista con varias cadenas de televisión en la noche del lunes, Marcos aseguró que el grupo bilateral para resolver este tipo de desencuentros debe pasar del nivel subministerial actual a "un nivel más alto" que implique directamente a los jefes de ambas diplomacias para "informar de violaciones" de los acuerdos alcanzados.

"Pediré a mi secretario de Exteriores (Enrique Manalo) que forme parte de ello y también al embajador filipino en China", dijo Marcos, quien añadió que Xi se mostró de acuerdo con la idea cuando se la planteó durante su visita oficial a China el pasado 4 de enero.

"Dijo que por qué no y encargó a su ministro de Exteriores (Wang Yi) que se encargue de los detalles", dijo el mandatario filipino.

Marcos evitó subir el tono ante el acoso de naves chinas a un pesquero filipino en aguas disputadas este mismo mes, pero afirmó que "China no ha cumplido el acuerdo de mínimos" al que llegó con Xi respecto a este asunto.

"No veo qué interés tiene China en hacer esto, estos barcos pesqueros no están armados, no son una amenaza para nadie", insistió.

En 2017 China y Filipinas pusieron en marcha el llamado mecanismo de consulta bilateral para mantener conversaciones diplomáticas sobre incidentes en las aguas disputadas, pero no ha servido para rebajar la tensión.

China y Filipinas mantienen un conflicto por la titularidad de varias islas y atolones del archipiélago Spratly, también reclamado parcialmente por Brunéi, Malasia, Taiwán y Vietnam, que Pekín considera suyos por "razones históricas". EFE

