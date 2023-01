Los Ángeles (EE.UU.), 24 ene. La australiana Cate Blanchett ("Tár") y la hispanocubana Ana de Armas ("Blonde") fueron nominadas este martas en la categoría de mejor actriz para la 95ª edición de los Óscar, anunció este martes la Academia de Hollywood.

El resto de finalistas en este apartado son Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once), Michelle Williams ("The Fabelmans") y Andrea Riseborough ("To Leslie"). EFE

