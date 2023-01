Brendan Fraser y Austin Butler optarán al Óscar al mejor actor

Los Ángeles (EE.UU.), 24 ene. Brendan Fraser y Austin Butler fueron nominados este martes por la Academia de Hollywood al Óscar al mejor actor.

Una categoría en la que compartirán con Collin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy, quienes también optan a este premio que se entregará el próximo 12 de marzo en Los Ángeles.

Fraser se coronó como mejor actor en los recientes Critics Choice Awards por su trabajo en el filme "The Whale", un proyecto que le supuso al actor una enorme transformación física al interpretar a un profesor con obesidad mórbida y que lo devolvió a la primera línea de Hollywood.

Esta es la primera vez que el intérprete de películas como "The Mummy" y "George of the Jungle", uno de los actores más populares a finales de la década de 1990 cuya carrera ha estado llena de altibajos, recibe una nominación a los premios de la Academia.

Colin Farrell y Austin Butler logran la nominación tras haber conseguido el Globo de Oro al mejor actor de comedia y de drama, respectivamente, en la última edición de estos galardones.

Butler es el encargado de ponerse en la piel de "Elvis" en una historia centrada en el artista a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático mánager, al que da vida Tom Hanks.

Farrell está nominado por su papel en "The Banshees of Inisherin", del director angloirlandés Martin McDonagh, que cuenta la historia de dos amigos de toda la vida (Farrell y Brendan Gleeson) que se encuentran en un callejón sin salida cuando uno termina abruptamente su relación.

Esta es la primera nominación del joven irlandés de 26 años Mescal, nominado por "Aftersun", y también para Nighy, quien a sus 73 años está nominado por su papel en "Living".

La ceremonia de la 95ª edición de los premios Óscar se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, EE.UU.).