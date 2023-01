Los Ángeles (EE.UU.), 24 ene. El filme "Argentina, 1985", dirigido por Santiago Mitre, ha sido nominado al Óscar en la categoría de mejor película internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood.

La cinta de Mitre competirá con las producciones "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Close" (Bélgica), "The Quiet Girl" (Irlanda) y "EO" (Polonia). EFE

