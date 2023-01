Agenda informativa América de texto para el martes 24 de enero de 2023

ARGENTINA

- Buenos Aires alberga la cumbre más multitudinaria de la historia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con representantes de los 33 países miembros, entre los que figuran los presidentes de Colombia, Chile, Brasil y Cuba, pero con ausencias sensibles, como los mandatarios de México, Nicaragua o Perú. (foto) (video)

- Brasil quiere aprovechar la cumbre de líderes latinoamericanos para dar un nuevo impulso al Mercosur, actualmente enfrascado en una polémica interna por la negociación con China emprendida por Uruguay y el frenazo de la Unión Europea (UE) a la ratificación del acuerdo de libre comercio negociado durante 25 años. (foto) (video)

- El regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder en Brasil marca el retorno de su país a los grandes foros de la región, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que su predecesor, Jair Bolsonaro, sacó al gigante regional en 2020. (foto) (video)

PERÚ

- Organizaciones sociales y sindicales de todo el país convocan a una nueva gran manifestación en Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente. (foto)(video)

- La presidenta Dina Boluarte ofrece una rueda de prensa a la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP), horas antes de que Lima sea escenario de una nueva protesta que exige su renuncia. (foto)(video)

ESTADOS UNIDOS

- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar de la crisis en Haití, con un proyecto en el aire para mandar una misión de paz al país caribeño.

- Primero una grave sequía y después unas intensas tormentas han azotado en los últimos seis meses a California, un estado acostumbrado a fenómenos atmosféricos extremos pero que está siendo testigo de cómo la crisis climática hace cada vez más impredecible su propia metereología. (foto) (video)

- El expresidente colombiano Juan Manuel Santos atiende a EFE con motivo de la publicación de la hora para 2023 del Reloj del Juicio Final, una herramienta simbólica diseñada por científicos para visualizar lo cerca que se encuentra la humanidad del apocalipsis.(foto) (video)

- La Academia de Hollywood anuncia las nominaciones para la 95ª edición de los Óscar con "The Fabelmans", de Steven Spielberg, y "Everything Everywhere All at Once", de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, como favoritas en las categorías principales, y otros títulos como el biopic "Elvis" o la secuela de "Avatar" para optar a los premios técnicos. (foto) (video)

- Una gran exposición del ilustrador y artista gráfico neerlandés M.C. Escher (1898-1972) y trabajos artísticos en torno a la crisis climática destacan este año en la feria de arte de Palm Beach (Florida), que presenta la oferta de más de 70 galerías, entre ellas una colombiana y una española. (foto)

- El Iberoamerican Film Festival de Miami (IAFFM) arranca este martes con el filme argentino "El gerente" (2022), de Ariel Winogard, que dará paso hasta el 29 de enero a más de 40 películas de ficción y documentales de Argentina, Chile, Colombia, España, México, Panamá, Perú y Uruguay. (foto)

MÉXICO

- Asociaciones civiles presentan el informe sobre las “Atrocidades 2022”, un reporte sobre los hechos de violencia en el país, donde disminuyeron más de 7 % los homicidios el año pasado, pero con masacres, actos de terror y eventos violentos en público. (foto)

- Conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. (foto)(video)

- El Instituto de Estadística publica la inflación anual de la primera quincena de enero después de que la tasa terminó en 7,82 % en 2022, el mayor nivel para un cierre de año desde 2000.

- El Instituto Nacional de Estadística presenta las principales causas de muerte de los mexicanos de enero a junio de 2022.

- Encuentro con medios con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en medio de las críticas por los recortes de recursos públicos al cine mexicano. (foto)

- La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presenta un informe sobre la pobreza laboral de los más de 21 millones de empleos formales que registra el país.

- La ONU ofrece rueda de prensa para anunciar la convocatoria al Premio Breach/Valdez de periodismo y derechos humanos en México, el país más mortal para periodistas (foto).

COLOMBIA

- Entrevista con el analista y congresista Ariel Ávila, quien asegura que en cuatro años el país no tendrá ni ELN ni grandes grupos criminales. (foto)

- La secretaria de Estado de Desarrollo, Francofonía y Acuerdos Internacionales de Francia, Chrysoula Zacharopoulou, visita el país andino. (foto)

- Más de 500 expositores participan en Colombiatex, la feria de moda que se celebra del 24 al 26 de enero en Medellín y que tendrá la circularidad y los materiales de origen natural como apuesta. (foto)

- Muere en una operación militar un presunto cabecilla del ELN, alias Visaje.

BRASIL

- Se cumplen cuatro años de la ruptura de la represa de Brumadinho, que causó 270 muertos y un desastre ambiental en el estado de Minas Gerais, sureste del país.

CHILE

- El Parlamento empieza a elegir este martes a los 24 expertos que prepararán un borrador que servirá de base al Consejo Constituyente que redactará a partir de junio la nueva propuesta de Carta Magna. (foto)(video)

ECUADOR

- El movimiento indígena hace un plantón frente a la Embajada de Perú en Quito para solidarizarse con los más de 60 fallecidos que dejan ya la ola de protestas en el vecino país. (foto)(video)

GUATEMALA

- La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) presenta los resultados de un programa de biodiversidad aplicado en el país durante los últimos 10 años en comunidades golpeadas por la variabilidad climática.

VENEZUELA

- Los educadores, que han liderado múltiples protestas en las últimas semanas por los bajos salarios, se han visto en la necesidad de tener varios empleos para subsistir y no abandonar las aulas, ya con un déficit de docentes por la deserción y migración, lo que ha afectado la calidad de la educación. (foto)(video)

BOLIVIA

- Crónica sobre la feria de la Alasita o de los sueños en miniatura, que en aimara significa cómprame, y que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, abre sus puertas este martes a una de las tradiciones más antiguas de la cultura andina en el país. (foto) (video)

EL SALVADOR

- Miembros de organizaciones sociales presentan una campaña de comunicación y sensibilización para garantizar el respeto a los derechos humanos de los adultos mayores.

DEPORTES

Colombia.- Previa de la cuarta jornada del Grupo A del Sudamericano Sub'20.

Colombia.- Tercera jornada del Grupo B del Sudamericano Sub'20. (foto)

Colombia.- La selección colombiana de fútbol de mayores prepara en Bogotá el amistoso que disputará el 28 de enero en California contra Estados Unidos. (foto)(video)

Argentina.- Tercera etapa de la Vuelta Ciclista a San Juan, sobre 170,9 kilómetros, sobre el Circuito San Juan Villicum. (foto)

Honduras.- Previa de la segunda jornada del torneo Clausura hondureño.

Ecuador.- El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) entrega la distinción a los mejores deportistas del año.

EFE Mesa América

(57 1) 3214855 Ext. 105

mesaamerica@efe.com

laa-szg-enb/rg