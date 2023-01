Martes 24 de enero de 2023

Madrid, 23 ene(EFE).-

.-Buenos Aires (Argentina).- Los jefes de Estado de los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reúnen en Buenos Aires en medio del contexto que deja el triunfo de Lula Da Silva en Brasil, la destitución de Pedro Castillo en Perú y la situación política y social de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y en un escenario de renovadas relaciones con la Unión Europea. (foto)(vídeo).-Moscú/Leópolis.- La guerra rusa en Ucrania cumple 11 meses con avances militares rusos en el Donbás, mientras que las tropas de Kiev se han puesto a la defensiva con la esperanza de poder contraatacar una vez llegue el armamento pesado occidental. (foto)(vídeo).-Berlín (Alemania).- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, comparece ante los medios con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un encuentro marcado por un eventual envío a Ucrania de tanques "Leopard2", de fabricación alemana y que Kiev reclama como necesarios. (foto)(vídeo).-Bruselas (Bélgica).- La Comisión Europea trata de dar un nuevo impulso a las devoluciones de migrantes irregulares con una nueva estrategia que presenta este martes la comisaria de Interior, Ylva Johansson, para mejorar la tasa de retornos, estancada desde hace años en el 30 %. (foto)(vídeo).-Los Ángeles (EE.UU.).- La Academia de Hollywood anuncia las nominaciones para la 95ª edición de los Óscar con "The Fabelmans", de Steven Spielberg, y “Everything Everywhere All at Once”, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, como favoritas en las categorías principales, mientras que el biopic "Elvis" es el gran aspirante para los apartados técnicos. (foto)(vídeo).-París (Francia).- Chanel presenta en la pasarela de Alta Costura su colección primavera-verano 2023, durante la Semana de la Moda de París. (foto)(vídeo).-Bruselas (Bélgica).- Comparecencia en el Parlamento Europeo del director general de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi. (vídeo).-Bruselas (Bélgica).- El eurodiputado italiano sospechoso de estar implicado en el Catargate Andrea Cozzolino comparece ante la comisión de Asuntos Jurídicos sobre su retirada de inmunidad a puerta cerrada. (vídeo).-Caracas (Venezuela).- Los educadores en Venezuela, que han liderado múltiples protestas en las últimas semanas por los bajos salarios, se han visto en la necesidad de pluriemplearse para subsistir y no abandonar las aulas, ya con un déficit de docentes por la deserción y migración, lo que ha afectado la educación de los jóvenes. (foto)(vídeo).-Los Ángeles (EE.UU.).- Primero una grave sequía y después unas intensas tormentas han azotado en los últimos 6 meses a California, un estado acostumbrado a fenómenos atmosféricos extremos pero que está siendo testigo de cómo el cambio climático hace cada vez más impredecible su propia metereología. (foto)(vídeo)-Moscú (Rusia).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aborda con el Gobierno el desarrollo del turismo nacional en 2023. (foto)(vídeo).-Roma (Italia).- Los arqueólogos de Roma presentan los nuevos descubrimientos durante las labores para buscar el inicio de la Vía Appia, una de las calzadas más importantes de su época antigua y clave en el desarrollo del imperio. (foto)(vídeo).-Washington (EE.UU.).- El expresidente colombiano Juan Manuel Santos atiende a EFE con motivo de la publicación de la hora para 2023 del Reloj del Juicio Final, una herramienta simbólica diseñada por científicos para visualizar lo cerca que se encuentra la humanidad del apocalipsis. (foto)(vídeo).-Washington (EE.UU.).- El Boletín de los Científicos Atómicos desvela la posición de las manecillas del Reloj del Juicio Final, una herramienta simbólica diseñada por científicos para visualizar lo cerca que la humanidad se encuentra del apocalipsis. (foto)(vídeo).-Buenos Aires (Argentina).- Brasil quiere aprovechar la cumbre de líderes latinoamericanos para dar un nuevo impulso al Mercosur, actualmente enfrascado en una polémica interna por la negociación con China emprendida por Uruguay y el frenazo de la Unión Europea (UE) a la ratificación del acuerdo de libre comercio negociado durante 25 años. (foto)(vídeo).-Buenos Aires (Argentina).- El regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder en Brasil marca el retorno de su país a los grandes foros de la región, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que su predecesor, Jair Bolsonaro, sacó al gigante regional en 2020. (foto)(vídeo).-Santiago de Chile (Chile).- El Parlamento de Chile empieza a elegir hoy a los 24 expertos que prepararán un borrador que servirá de base al Consejo Constituyente que redactará a partir de junio la nueva propuesta de Carta Magna. (foto)(vídeo).-Bogotá (Colombia).- Entrevista con el congresista y experto Ariel Ávila, quien augura que en cuatro años en Colombia ya no habrá ELN y se negociará la paz con las 10 principales organizaciones criminales. (foto) (video)

