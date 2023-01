Lunes, 23 de enero de 2023 (04.00 GMT)

EEUU TIROTEO

Un tiroteo en Monterey Park se salda con 10 muertos y el suicidio de su autor

Monterey Park (EE.UU.). La ciudad de Monterey Park, a 15 kilómetros al este de Los Ángeles (EE.UU.), fue testigo el sábado por la noche de un tiroteo masivo perpetrado supuestamente por un hombre asiático que mató a diez personas e hirió a otras diez y que se suicidó ayer domingo al ser acorralado por las fuerzas del orden. El suceso tuvo lugar a las 22.22 hora local del sábado (6.22 horas GMT del domingo) en una sala de baile tras las festividades el Año Nuevo chino. El tirador, que usaba una pistola semiautomática "probablemente robada e ilegal en California", según las autoridades, fue la misma persona que 20 minutos después trató de abrir fuego en otra discoteca en Alhambra, a 5 kilómetros de Monterey Park, pero donde fue desarmado antes de darse a la fuga.

UCRANIA GUERRA

Alemania no se opondrá a que Polonia envíe Leopard2 a Kiev, dice ministra

París. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo en una entrevista al canal francés LCI que si Polonia pide autorización para enviar a Ucrania los tanques alemanes Leopard2, Berlín "no se opondrá". "Es cierto que hay reglas de control, pero, de momento, no nos han preguntado, pero si ocurriese, nosotros no nos opondríamos", dijo Baerbock, procedente de los Verdes alemanes y quien concedió esta entrevista en el marco de la Cumbre franco-alemana celebrada hoy en París.

UCRANIA GUERRA

Berlín. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recordó ayer domingo que la decisión acerca del envío o no a Ucrania de los tanques "Leopard2" compete al canciller, Olaf Scholz, y avanzó que espera que ésta se produzca "pronto"."Estamos en un proceso de decisión y tenemos que esperar", afirmó Pistorius en declaraciones a la televisión pública ARD, donde recalcó que la cuestión es competencia de Cancillería y aventuró que iba a producirse "pronto", aunque sin concretar en qué sentido.

FRANCIA ALEMANIA

Macron y Scholz evitan comprometerse a enviar más tanques a Ucrania

París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, mostraron ayer domingo su visión convergente respecto a la UE y su apoyo a Ucrania, aunque no fueron capaces de comprometerse a enviar más tanques para Kiev. La esperada Cumbre franco-alemana de París, celebrada después de un 2022 repleto de roces entre ambos países, estuvo eclipsada por las divergencias dentro de la UE sobre las demandas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien pidió más carros de guerra para contrarrestar la invasión rusa, especialmente los germanos "Leopard2".

UCRANIA GUERRA

Rusia advierte de que enviar armas ofensivas a Kiev provocaría una "catástrofe global"

Moscú. El presidente de la Duma del Estado, o Cámara de Diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, advirtió ayer domingo de que los suministros de armamento de ataque a Ucrania provocarían una "catástrofe global". Volodin recalcó en su cuenta de Telegram que si Estados Unidos y sus aliados de la OTAN envían a Ucrania armamento que sea utilizado para asestar ataques a ciudades e intentar capturar territorios rusos, habrá "medidas de respuesta con el uso de armas más potentes".

UCRANIA GUERRA

NYT: un grupo supremacista rusa estaría detrás de cartas bomba en España

Nueva York. Funcionarios estadounidenses y europeos creen que un grupo supremacista blanco con sede en Rusia recibió órdenes de la inteligencia de ese país para enviar cartas bomba al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros objetivos en España, a fines de 2022, informó este domingo el diario The New York Times. Las seis cartas bomba, enviadas a fines de noviembre y principios de diciembre, solo causaron un herido, un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid, al que le explotó una de ellas. En las últimas semanas los investigadores se han centrado en el Movimiento Imperial Ruso, un grupo radical que tiene miembros y asociados en toda Europa y centros de entrenamiento de estilo militar en San Petersburgo, dijeron funcionarios de EE.UU. al diario a condición de no ser identificados.

PERÚ CRISIS

Manifestantes peruanos queman un segundo puesto fronterizo con Bolivia

Lima. Manifestantes antigubernamentales peruanos quemaron ayer domingo un puesto fronterizo con Bolivia, entre otras sedes públicas, en el sureño departamento de Puno, el segundo incendiado en los últimos tres días, confirmó la Defensoría del Pueblo en su reporte diario. La institución informó de que manifestantes prendieron juego a una oficina de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y a un puesto de migraciones en Yunguyo, localidad situada a un par de kilómetros de Bolivia.

CUMBRE CELAC

El presidente cubano Díaz Canel llegó a Argentina para la Cumbre de la Celac

Buenos Aires. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó ayer domingo a Argentina, donde este martes participará en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), que se celebrará en Buenos Aires."Ya estamos en #Argentina, nación a la que nos unen entrañables lazos de amistad, solidaridad y cooperación, que esperamos fortalecer y continuar ampliando. Guardo gratos recuerdos de mi primera visita a la patria del Che e inolvidables muestras de cariño hacia Fidel y #Cuba", escribió el líder cubano en su cuenta de Twitter.

EEUU ABORTO

Harris promete luchar para devolver a las mujeres el derecho ganado en 1973

Miami (EEUU). La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, dijo este domingo en Florida que la Corte Suprema le quitó en 2022 a las mujeres el "derecho fundamental constitucional" a decidir sobre sus propios cuerpos, pero el Gobierno de Joe Biden lucha para garantizarlo y promover una ley que lo proteja. "Nadie le puede decir a la gente lo que debe hacer con su propio cuerpo", subrayó Harris en un acto en Tallahassee, la capital de Florida, con motivo de los 50 años del fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que consagró el derecho al aborto en 1973.

SOMALIA ATENTADO

Cinco civiles muertos en un atentado de Al Shabab en la capital de Somalia

Mogadiscio. Al menos cinco civiles y seis terroristas murieron ayer domingo en un atentado reivindicado por el grupo yihadista Al Shabab contra el Ayuntamiento de la capital de Somalia, Mogadiscio, al que las fuerzas de seguridad pusieron fin tras horas de tiroteos, confirmó el Gobierno somalí.Tres explosiones afectaron este domingo alrededor de las 12 hora local (09.00 GMT) la sede del Ayuntamiento de Mogadiscio y Gobierno de la región de Banadir, cuya demarcación coincide con la capital, situada en el distrito de Hamarweyne.

FRANCIA ALEMANIA

Alemania se suma a España y Portugal en el proyecto de interconexión H2Med

París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció ayer domingo que Alemania se sumará al proyecto de interconexión energética "H2Med", el primer hidroducto que conectará la Península Ibérica con el resto de Europa y que estará operativo en 2030. Hemos decidido alargar 'H2Med', que gracias a fondos europeos une Portugal, España y Francia, a Alemania, que será un socio en la infraestructura de este proyecto", manifestó Macron en el acto que culmina la Cumbre franco-alemana que buscó dar carpetazo a las tensiones entre París y Berlín de 2022. Scholz consideró que el hidroducto "es un buen proyecto de futuro" y valoró además su "buen anclaje europeo", por aunar a sus socios españoles y portugueses, además de franceses.

ISRAEL GOBIERNO

Netanyahu destituye a importante ministro israelí tras fallo del Supremo

Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destituyó este domingo al rabino ultraortodoxo Aryeh Deri de sus puestos de ministro de Interior y de Sanidad, tras un fallo del Tribunal Supremo que ordenó su salida del Gobierno la semana pasada debido a sus múltiples condenas por corrupción. El Tribunal Supremo de Israel decidió el miércoles anular los nombramientos ministeriales de Deri, líder del partido ultraortodoxo Shas, al considerar que eran "extremadamente irrazonables" y que su última condena por fraude fiscal en febrero del año pasado lo inhabilita para ser parte del Gobierno.

ESPAÑA CINE

"Alcarràs" y "Pacifiction" copan los principales premios de los Gaudí

Barcelona (España). "Alcarràs", de Carla Simón, y "Pacifiction", de Albert Serra, han acaparado los principales galardones de los XV Premios Gaudí del cine catalán, en los que "Un año, una noche", de Isaki Lacuesta, ha conseguido cinco estatuillas, en una gala marcada por el recuerdo al malogrado Agustí Villaronga. En las más de tres horas que ha durado la gala el nombre del fallecido director mallorquín Agustí Villaronga ha planeado por la sala oval del MNAC en un homenaje sentido y emocionado para el director de "Pa negre" o "Incerta glòria", por haber defendido "un cine diverso, inclusivo y feminista"; también han sido recurrentes las palabras en contra de las violencias machistas. EFE

