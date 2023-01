El presidente de Ecuador descarta que la corrupción se haya filtrado en su Gobierno

Quito, 22 ene. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, descartó este domingo que la corrupción se haya filtrado en su Gobierno y dijo que el hecho de que un exfuncionario haya caído "en la tentación de ganar dinero mal habido" no se puede generalizar.

"Aquí no existe en el Gobierno ninguna estructura organizada, una estructura criminal, como se ha dicho, para producir actos de corrupción. Eso no es verdad", puntualizó Lasso en una entrevista con el periodista Milton Pérez, de la televisión Teleamazonas, retransmitida por varios medios de comunicación.

Y añadió que, "a lo sumo lo que existe es un presunto acto de corrupción de un exfuncionario del Gobierno", en referencia al expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) Hernán Luque.

El pasado viernes, la Fiscalía lideró nueve allanamientos en el caso denominado "Encuentro", que tiene relación con la denuncia del medio digital La Posta, que señaló a Danilo Carrera, cuñado de Lasso, como presunto líder de un supuesto entramado de corrupción dentro de empresas públicas del sector eléctrico.

Este mes, La Posta ha difundido audios de presuntos integrantes de esa aparente trama que señalan a Carrera como un supuesto "padrino".

Esos documentos contienen conversaciones atribuidas a Luque, y de Leonardo Cortázar y Rubén Cherres, dos supuestos integrantes de este entramado. Este último llega a mencionar un presunto pago de 30.000 dólares mensuales "a Danilo", según el audio.

"NO CONFIABA EN ÉL"

Lasso comentó este domingo que pidió la salida de Luque del Gobierno a finales del año pasado, "porque no sentía confianza".

"No confiaba en él porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un Gobierno que lucha contra la corrupción, que no damos ni un solo espacio a la corrupción, que no se puede dialogar con la corrupción, que no se pueden admitir tentaciones", indicó.

Al conocer el audio revelado por La Posta, Lasso pidió ubicar a Luque y a Cherres "para que se los ponga a órdenes de la justicia".

El gobernante confesó que sintió "indignación" al escuchar el audio, donde dijo haber reconocido la voz de Luque.

"Sentí indignación porque traicionó la confianza que se depositó en él", señaló al mostrar su esperanza de "muy pronto traerlo del cogote, esté donde esté, para que se presente ante las autoridades y declare todo lo que debe declarar".

Carrera ha rechazado las denuncias de La Posta y ha demandado por 500.000 dólares al periodista Andersson Boscán.

"GOBIERNO BAJO ATAQUE"

Lasso, que regresó este fin de semana al país tras participar en el Foro de Davos, consideró que su "Gobierno está bajo el ataque de dos grupos distintos" porque los ha "golpeado en su bolsillo".

"Por un lado, las mafias del narcotráfico y el crimen organizado, a los que les hemos incautado más de 300 toneladas de droga desde que estoy en el Gobierno; y por otro lado, estos grupos mafiosos que siempre han pululado alrededor de los gobiernos, y que en el mío no han tenido la posibilidad de penetrar", aseguró.

Habló de "grupos mafiosos que controlaban el negocio de seguros a través de la compañía de 'Seguros Sucre'", a la que puso en liquidación, y también de "grupos mafiosos que tenían que ver con la compra de medicinas".

"Hemos luchado contra estas mafias corruptas que asaltaron el Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía) y que les robaron más de 900 millones de dólares. Hemos recuperado 300 millones de dólares", añadió.

Tras mencionar logros económicos que también son el resultado de su lucha contra la corrupción, Lasso dijo que "como no soportan un Gobierno que no admite la corrupción, entonces estos grupos se van a conseguir por ahí un emisario que hable por ellos para atacar a un Gobierno".

El jefe de Estado opinó que "están utilizando, sin duda alguna, al portal La Posta y al señor Boscán", y al ser consultado sobre a quiénes se refería, apuntó: "Todos los asociados a los negocios de seguros".

"Voy a decirlo bien claro: el señor Diego Sánchez, él con Santiago Cuesta Caputi, que han estado alrededor de los negocios del seguro, y que festejaban cuando (el expresidente Rafael) Correa estableció que 'Seguros Sucre' sería la única compañía de seguros para asegurar los bienes públicos", mencionó.

El gobernante fue tajante al reiterar que "no se ha filtrado la corrupción" en su Gobierno.

El que "un funcionario, Hernán Luque Lecaro, haya caído en la tentación de ganar dinero mal habido, no se puede generalizar en mi Gobierno. Ese señor va a tener que venir al Ecuador, porque sé que anda por el exterior, para presentarlo ante la Fiscalía", dijo.